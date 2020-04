Polizeieinsatz In Beckeln: Alkoholisierter Autofahrer rammt parkendes Fahrzeug

Delmenhorst Ein alkoholisierter Mann hat am frühen Montag um 0.20 Uhr, einen Verkehrsunfall in Beckeln verursacht.

Der 26-Jährige aus der Samtgemeinde Harpstedt befuhr mit seinem BMW einen geschotterten Parkplatz in Klein Köhren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er dort mit einem stehenden Peugeot, der deshalb gegen den geparkten Audi einer 21-Jährigen aus Syke geschoben wurde.

Am Audi entstanden Schäden in Höhe von 1.500 Euro. Die Insassen des Peugeot entfernten sich direkt im Anschluss mit ihrem ebenfalls beschädigten Fahrzeug vom Unfallort. Am BMW entstanden geringe Schäden.

Während der Aufnahme stellten die Beamten der Polizei Wildeshausen Alkoholgeruch beim 26-jährigen Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,29 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.