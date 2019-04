Hannover Mit der Zugmaschine bringt der Lastzug den Radfahrer zu Fall, der Anhänger überrollt ihn dann und schleift ihn schlimmstenfalls noch ein Stück mit. Um die oft tödlichen Unfälle mit abbiegenden Lastwagen zu verhindern, macht die EU ab 2022 in neuen Lastern und Bussen elektronische Warnsysteme zur Pflicht. Um schon vor der EU-weiten Änderung für mehr Sicherheit zu sorgen, will das Land Niedersachsen knapp 200 Fahrzeuge der Landesstraßenbaubehörde mit Abbiegeassistenten nachrüsten. Den Startschuss gab Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstagmittag bei der Straßenmeisterei in Sarstedt im Kreis Hildesheim. Ein Laster und ein Unimog mit der neuen Technik werden dort vorgestellt.

Verunglücken viele Radfahrer bei Abbiegeunfällen ?

Nach Angaben des Automobilclubs ACE kommen jedes Jahr Dutzende Radfahrer in Deutschland auf diese Weise ums Leben. Die Zahl der Schwerverletzten ist sogar dreistellig.

Nimmt Niedersachsen eine Vorreiterrolle ein ?

Auch andere Bundesländer bemühen sich, bei Projekten Lastwagen, Busse oder Müllwagen mit der Technik nachzurüsten. Vor zwei Wochen entschied Hamburg, für einen Test große Behördenfahrzeuge mit einem Abbiegeassistenten auszustatten. Ab 2020 wollen die Hamburger ihre mehr als 2200 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit dem System ausstatten. In Baden-Württemberg starteten Land und Speditionsverband im Herbst einen Feldversuch, bei dem Lastwagen mit dem Warnsystem ausgestattet werden sollen. Auch Bremen will städtische Laster nachrüsten. 2017 hat der bayerische Straßenbetriebsdienst Systeme erprobt. Bei der Neubeschaffung werden bereits jetzt alle Lastwagen mit sogenannten Back-Eye-Kamerasystemen als Standardausstattung ausgerüstet. Diese Systeme erkennen Hindernisse auch im toten Winkel.

Wie funktioniert einAbbiegeassistent ?

Es gibt unterschiedliche Modelle. Im Radkasten des Lastwagen werden etwa Ultraschallsensoren eingebaut. Wenn beim Rechtsabbiegen ein Hindernis in den Bereich des Wagens kommt, ertönt ein lauter Pfeifton. Eine installierte Kamera und ein Bildschirm im Führerhaus bieten außerdem eine bessere Übersicht über den toten Winkel.

Was kostet einAbbiegeassistent ?

Für die verschiedenen Fahrzeugtypen gibt es herstellerbedingt unterschiedliche Systeme. Die variierenden Kosten für dafür bewegen sich zwischen 1600 und 2500 Euro zuzüglich Einbau.

Rüsten Kommunen und Unternehmen auch nach ?

Vielerorts laufen Tests zum Nachrüsten bestehender Fahrzeuge, die oft noch viele Jahre auf Achse sind. Die Abfallwirtschaft Hannover etwas prüft derzeit vier unterschiedliche Abbiegeassistenten. Es geht um eine mögliche Ausstattung von 228 Müllwagen. Der Kreis Wolfenbüttel stattete bereits 37 Müllautos, vier Wagen der Kreisstraßenmeisterei und den Bücherbus mit der Technik aus. Auch der städtische Bauhof Hildesheim zog mit vier Großtransportern nach.

Verursachen abgelenkte Lasterfahrer die Unfälle ?

Die Fahrer stehen nach den Unfällen meist unter Schock, weil sie aus ihrer Sicht alles für ein sicheres Abbiegen getan haben. Dies wird auch bei Gerichtsverfahren nach den Unfällen deutlich. Weniger als zwei Sekunden etwa blickte ein im August verurteilter Lasterfahrer in Hannover nicht in den richtigen Spiegel, bevor er einen elfjährigen Radler vor den Augen seiner Mutter überfuhr – mit Tempo 14.

Gibt es auch digitaleSicherungssysteme ?

Der Mobilfunkanbieter Vodafone und der Automobilzulieferer Continental haben im Sommer eine Kooperation für vernetzte Sicherheit im Verkehr gestartet. Autos, Fußgänger und Radler sollen per Mobilfunk miteinander kommunizieren und vor Gefahren warnen. Wenn ein Auto abbiegen will und ein Radfahrer oder Fußgänger sich im toten Winkel befindet, können beide per Funk übermitteln, dass sie sich direkt in der Nähe befinden. Im Auto geht eine Warnung ein und in Zukunft könnte es auch automatisch abbremsen.