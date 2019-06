Holdorf /Huntlosen Nachdem er in Holdorf im Landkreis Vechta das Fahrzeug einer 41-Jährigen geraubt hatte, ist ein jugendlicher Täter am späten Dienstagabend bis in den Landkreis Oldenburg hinein vor der Polizei geflüchtet. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach setzte sich der Täter unvermittelt auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes auf den Beifahrersitz des Fahrzeugs. Er drohte der 41-jährigen Holdorferin auf dem Fahrersitz mit einem unbekannten spitzen Gegenstand, den er unterhalb seiner Kleidung verbarg. Auf Aufforderung seitens des Täters verließ die Holdorferin ihr Fahrzeug, mit dem der Mann anschließend in zunächst unbekannte Richtung flüchtete.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Auto wenig später auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Ortschaft Cappeln durch eine zivile Polizeistreife festgestellt werden. Am Ahlhorner Dreieck verließ der Täter die A1 und setzte seine Fahrt auf der A29 in Richtung Oldenburg fort. Hier sollte der Pkw durch zwei hinzugezogene Funkstreifenwagen auf einem Parkplatz angehalten und der Fahrer kontrolliert werden.

Zunächst machte es den Eindruck, als wolle der Täter dem Anhaltesignal „Bitte folgen“ nachkommen. Er fuhr auf den Verzögerungsstreifen in Richtung Parkplatz. Kurz vor Erreichen des Parkplatzes beschleunigte der Täter den Pkw und blieb auf der Autobahn. Hierbei mussten die zivile Polizeistreife und ein weiterer Funkstreifenwagen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Da die Autobahn zu diesem Zeitpunkt wenig frequentiert war, kam es laut Polizei nicht zur Gefährdung unbeteiligter Dritter.

Unter Minimierung der Eigen- und möglicher Fremdgefährdung folgten die eingesetzten Polizeistreifen dem Täter lediglich noch „auf Sicht“. In Höhe der Anschlussstelle Wardenburg verließ der Täter die Autobahn und fuhr in die Ortschaft Huntlosen, wo er schließlich in einer „Spielstraße“ angehalten werden konnte.

Der Tatverdächtige, ein Jugendlicher aus dem Kreis Diepholz, ließ sich dort widerstandslos festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf Grund mangelnder Haftgründe am frühen Mittwochnachmittag wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.