Feuer: Ostwind facht Moorbrand an

Lohne Starker Ostwind mit Böen bis zu 60 Stundenkilometern und anhaltende Trockenheit: Die Löscharbeiten des Moorbrandes zwischen Lohne und Diepholz im Kreis Vechta haben den Einsatzkräften auch am Dienstag alles abverlangt.

Am Dienstagnachmittag waren rund 200 Feuerwehrleute aus den Landkreisen Vechta und Diepholz im Einsatz, sagte Christian Tombrägel, Sprecher der Feuerwehr Lohne. Das Feuer auf einer Torfabbaufläche im Südlohner Moor war am Montag ausgebrochen. Mithilfe von Luftbildern habe man inzwischen eine Fläche von 55 Hektar gemessen, die von dem Feuer betroffen ist. Am Dienstagnachmittag brannten davon noch drei Hektar. Zur Brandbekämpfung war den ganzen Tag über auch ein Löschhubschrauber im Einsatz.

Ein weiteres Problem sei das unwegsame Gelände, so Tombrägel. Schweres Gerät müsse von den Kameraden oft eigenhändig und zu Fuß zu den Glutnestern getragen werden.

„Das ist natürlich kräftezehrend.“ Daher hätten am Nachmittag andere Feuerwehrleute die Kolleginnen und Kollegen abgelöst. „Die waren am Ende ihrer Kräfte, die waren fertig.“ Am Abend zwischen 20 und 21 Uhr sollten noch einmal die Feuerwehrleute ausgetauscht und eine Nachtwache mit rund 25 Kameraden eingerichtet werden. Die Löscharbeiten müssten sicherlich noch am Mittwoch fortgesetzt werden.

Typisch für einen Moorbrand fresse dieser sich in den Boden, erklärte Tombrägel. Die Feuerwehrleute graben mit Händen und Harken bis zu einem Meter tief in die Torfschichten, um an die Schwelbrandnester zu kommen.

Das Tückische: „Nachts, bei Tau und niedrigen Temperaturen, legt sich das Feuer schlafen“, so der Sprecher. Dann sei es auch weniger windig. Am nächsten Morgen könne das Feuer dann wieder aufflammen.

Zumindest Löschwasser sei genug vorhanden, so Jens Lindemann, Sprecher der Kreisfeuerwehr Vechta. Die Feuerwehr habe lange Schlauchleitungen verlegt, zudem gebe es im Moorgebiet Löschteiche.

Derzeit herrscht generell eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr im östlichen Teil Niedersachsens bis nach Brandenburg sowie im Süden und Südwesten Deutschlands. „Schon seit mehr als vier Wochen hat es kaum geregnet, in einigen Regionen herrscht bereits die höchste Stufe der Waldbrandgefahr“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. „Die oberste Bodenschicht ist staubtrocken.“