Der Morgen Kompakt Im Video: Ab heute gilt bundesweit Maskenpflicht

Oldenburg Maske auf, Schule auf, zurück ans Band: Ab heute gelten in Niedersachsen und Bremen neue Vorgaben im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wir erklären die wichtigsten Änderungen.

Sein Bedürfnis nach Kommunikation hat einem 58-jährigen Oldenburger in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Ermittlungsverfahren eingebrockt. Er rief mehrfach den Notruf weil er „jemanden zum Reden“ suchte. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn.

Stundenlang ist die Autobahn 29 am Sonntagabend in Folge eines Unfalls gesperrt worden. Ein mit 20 Tonnen Grillfleisch beladener Sattelzug war umgekippt. Für die Bergung musste die A 29 in der Gemeinde Großenkneten gesperrt werden. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft befreien und erlitt leichte Verletzungen.

