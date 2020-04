Der Tag Kompakt Im Video: 31-Jähriger wurde erstochen – Baustelle auf der A 28

Oldenburg Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an dem 31-jährigen Iraker Feras Serdar Kheder in der Nacht zum Karfreitag in Bad Zwischenahn laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Fest steht bisher nur: Der Mann ist an seinen Stichverletzungen verstorben. Das hat nun die Obduktion ergeben. Unterdessen stellte sich ein von den Ermittlern gesuchter Mann der Polizei.

Weil die meisten Kreuzfahrten wegen der Coronakrise weltweit ausfallen müssen, wissen manche Reedereien kaum noch, wo sie ihre schwimmenden Hotels aufliegen lassen können. Auch in Bremerhaven liegen derweil zahlreiche Anfragen vor.

Zweispurig nach Oldenburg, einspurig zurück: Die Autobahn 28 wird wieder zur Baustelle. Die vorbereitenden Arbeiten haben begonnen, bis voraussichtlich in den Herbst wird es zu Beeinträchtigungen kommen.

