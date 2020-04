Der Tag Kompakt Im Video: Laster blockiert A1 – Fachwerkhaus brennt nieder

Oldenburg Blockierte Autobahn am Montagmorgen: Gegen 4 Uhr in der Nacht ist ein Lastwagen auf der Autobahn 1 zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und Wildeshausen-West auf eine Leitplanke geraten und umgekippt. Die Sperrung zog sich mehrerer Stunden hin.

Bei einem Großbrand in einem Fachwerkhaus in Vechta ist ein Sachschaden von rund 800.000 Euro entstanden. Das frei stehende Gebäude sei am Sonntagabend bis auf die Grundmauern niedergebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit.

Die Stadt Oldenburg wird im Gebäude Milchstraße 6 eine Notunterkunft für Obdachlose einrichten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das teilte Stadtsprecher Reinhard Schenke am Sonntag mit.

