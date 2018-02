Oldenburg In einer Freitagsausgabe im September 2006 kündigt die Nordwest-Zeitung den Beginn eines Mordprozesses an, die Überschrift über dem Artikel lautet: „Pfleger wollte Patienten töten“. Ein Krankenpfleger, 29 Jahre alt, soll sich ab der kommenden Woche vor Gericht verantworten; die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Klinikum Delmenhorst dem krebskranken Dieter M. ein todbringendes Medikament gespritzt zu haben. Im letzten Absatz des Artikels, Aufmacher auf der ersten Regionalseite, heißt es mit Blick auf den Pfleger, der mehrmals die Arbeitsstelle gewechselt haben soll: „Das Gericht wird auch die Frage prüfen, ob es auch in anderen Kliniken zu ungeklärten Todesfällen gekommen ist.“

Die Frage ist mittlerweile beantwortet: Ja, der Pfleger, sein Name ist Niels Högel, mordete auch in einer anderen Klinik. Er tötete mindestens 35 Patienten in Oldenburg, bevor er nach Delmenhorst wechselte. Dort brachte er mindestens 66 Patienten um, bevor er zu Dieter M. ans Bett trat.

Als Högel 2014 ein zweites Mal vor Gericht steht, diesmal geht es um fünf tote Patienten, überschreibt die Nordwest-Zeitung eine später preisgekrönte Hintergrundreportage zu dem Fall mit einer anderen Frage: „Warum stoppte niemand Niels Högel?“ Neun Jahre nach dem Tod von Dieter M. geht es im Fall Högel nicht mehr allein um Mord und Totschlag – es geht auch um ein beispielloses Versagen von Behörden und Institutionen. Zuerst hatten die Kliniken versagt, als sie den vielen Verdachtsmomenten nicht nachgingen und die Mordserie nicht stoppten. Dann versagte die Justiz, als sie nach Högels Festnahme die Ermittlungen verschleppte und die Mordserie nicht aufgeklärte.

Aber möglicherweise haben nicht nur Klinikmitarbeiter und Staatsanwälte versagt, sondern: wir alle.

Wer heute die Högel-Artikel von 2006 aus dem Archiv holt und sie noch einmal liest, der tut das mit einer Gänsehaut. So deutlich sind die Hinweise darauf, dass hinter dem Tod von Dieter M. sehr viel mehr stecken könnte als ein Einzelfall. Verhandelt wurden die Hinweise in öffentlicher Sitzung, gedruckt anschließend in der Nordwest-Zeitung, häufig in der Gesamtausgabe mit sechsstelliger Auflage. Auch andere Medien berichteten über den Prozess.

Die Gerichtstexte zitieren zum Beispiel die Delmenhorster Stationsärzte, die im Oktober 2006 von den „starken Verdachtsmomenten“ sprechen, die gegen Högel bestanden hätten. Die Ärzte reden über eine „Häufung von ungeklärten Vorfällen“ und davon, dass die „Vorkommnisse, in denen schwerkranke Patienten hätten wiederbelebt werden müssen, stark zugenommen“ haben.

Im Dezember 2006 heißt es in der Zeitung: „Zeugen hatten von Gerüchten berichtet, wonach im Umfeld des Angeklagten eine Vielzahl von Patienten gestorben sein sollen.“ Und immer wieder geht es in den Gerichtsberichten um das todbringende Herzmittel, das Högel dem Patienten Dieter M. unerlaubt gespritzt haben soll: „In der Delmenhorster Klinik war das in Rede stehende Herzmittel massenhaft bestellt worden, obwohl es offiziell gar nicht mehr eingesetzt wurde.“

Im Gerichtssaal hören diese Sätze die Richter der Strafkammer. Anwälte hören sie, darunter der Verteidiger von Högel (der mit Staatsanwaltschaft und Polizei „abrechnet“, die Ausführungen des psychiatrischen Gutachters „Kaffeesatzleserei“ nennt und einen Freispruch für seinen Mandanten fordert). Zeugen hören sie, die Angehörigen von Dieter M. hören sie, vielleicht auch unbeteiligte Zuhörer, der Prozess ist ja öffentlich.

Ein Gerichtsreporter schreibt die Sätze in seinen Artikel. Ein Redakteur bearbeitet den Text, macht Überschriften und Unterzeilen wie „Zeugin hat auch in der Oldenburger Klinik ein ,ungutes Gefühl‘ beim Angeklagten gehabt“. Vorgesetzte begutachten die Zeitungsseite, sie wird gedruckt, hunderttausendfach verteilt. Sie wird gelesen, Kriminalgeschichten sind beliebter Lesestoff. Die Zeitung erscheint auch in Oldenburg und Delmenhorst, wo Hunderte oder Tausende Menschen leben und lesen, die Klinikpatienten sind, waren oder kennen.

Hätten wir nicht alle rufen müssen: Ermittelt weiter, bohrt tiefer, da steckt doch viel, viel Schlimmeres dahinter?

Noch deutlicher sind die Aussagen 2008, als sich das Landgericht Oldenburg erneut mit dem Fall Dieter M. befassen muss. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil von 2006 in Teilen nicht zugelassen und an die Strafkammer zurückverwiesen. In der Zeitung stehen jetzt Sätze wie:

Gerichtsreporter Franz-Josef Höffmann, der den Prozess 2006 und 2008 für verschiedene Zeitungen begleitete, sagt heute: „Das Gefühl, dass wir es hier nur mit der Spitze des Eisbergs zu tun haben, hatten wir alle. Aber letztlich konnte sich wohl kein Mensch vorstellen, was wirklich dahintersteckt.“

2014 steht Niels Högel erneut vor Gericht, es geht um den Tod fünf weiterer Patienten. Wieder sagen Zeugen aus den Kliniken aus, wieder ist von den Verdachtsmomenten gegen Högel die Rede. Im Oktober 2014, der Prozess läuft seit wenigen Wochen, steht auf der Titelseite der Nordwest-Zeitung und verschiedener Partnerzeitungen die Schlagzeile: „Hunderte Patienten getötet?“ Die Zeitungen werden mehrere Hunderttausendmal gedruckt, die Schlagzeile wird im Internet verbreitet.

Aber immer noch sind die öffentlichen Reaktionen verhalten. Überregionale Medien interessieren sich kaum für den Fall, im Prozess sitzen oft nur zwei Lokalreporter. Erst ganz allmählich, nach immer neuen Berichten, setzt Aufmerksamkeit ein. Eine bundesweite Berichterstattungswelle setzt ein – und verebbt anschließend wieder schnell.

Können wir uns das Schlimmste nicht vorstellen? Wollen wir es uns nicht vorstellen? Oder verdrängen wir die Hinweise, weil es um den Tatort Krankenhaus geht, wo wir uns und unsere Angehörigen anderen Menschen ausliefern müssen?

Als Polizei und Staatsanwaltschaft dann 2016 und 2017 immer neue Opferzahlen veröffentlichen, als schließlich Mordanklage gegen Högel in 97 Fällen erhoben wird, berichten auch die „New York Times“, „Sydney Morning Herald“, die „South China Morning Post“. Zwölf, dreizehn Jahre nach den ersten gedruckten Hinweisen auf den Verdacht einer Tötungsserie im Krankenhaus ist der Fall Högel in der Öffentlichkeit angekommen.

Der nächste Prozess gegen Niels Högel, der frühestens im Oktober 2018 beginnen kann, wird ein Medien-Ereignis werden. Es wird ein Mammut-Prozess in mehrfacher Hinsicht, schon jetzt gilt als ausgemacht, dass der große Sitzungssaal des Oldenburger Landgerichts zu klein sein wird dafür. Allein die Delmenhorster Rechtsanwältin vertritt nach eigenen Angaben mehr als 100 Nebenkläger. Bei 97 Opfern könnte diese Zahl noch steigen, mit weiteren Nebenklägern könnten auch weitere Anwälte hinzukommen. Hunderte Angehörige könnten den Prozess verfolgen wollen, außerdem internationale Journalisten und Schaulustige. Als Ersatz-Gerichtssaal war zuletzt der Alte Landtag von Oldenburg im Gespräch, er bietet immerhin rund 250 Besuchern Platz. Im großen Sitzungssaal des Landgerichts an der Elisabethstraße gibt es lediglich knapp 40 Plätze. Aber schon wieder sind in Justizkreisen Zweifel zu hören: Reicht der Landtag überhaupt? Brauchen wir nicht eher eine Halle?

Erst einmal in seiner jüngeren Geschichte hat das Landgericht auswärts getagt: Bei den Kriegsverbrecher-Prozessen Ende der 40er-Jahre musste man ins nahe Augusteum ausweichen, weil das Gerichtsgebäude im Krieg beschädigt worden war. Neuland betritt das Gericht jetzt auch bei der zu erwartenden Prozess-Dauer: Das Gericht hat angekündigt, lediglich alle drei Wochen an jeweils zwei Tagen verhandeln zu wollen – denn neben Högel soll die Strafkammer auch noch andere Fälle bearbeiten können. Der Prozess kann so zu einer langwierigen Angelegenheit werden, immerhin müssen die Richter 97 Todesfälle aufarbeiten. Eine Reporterin hat ihren Lesern auf der Titelseite in der „Süddeutschen Zeitung“ bereits vorgerechnet: Zwei Sitzungstage im Drei-Wochen-Takt, das mache höchstens 34 Sitzungstage im Jahr, womit man bei 97 zu verhandelnden Mordfällen schnell auf eine Prozessdauer von drei Jahren und mehr komme. (Das allerdings, sagen wiederum Oldenburger Juristen, komme ihnen arg lang gerechnet vor.)

Januar 2009, zum Prozess um den Tod des Klinikpatienten Dieter M. erscheint ein letzter Zeitungsartikel: „Es bleibt bei Haftstrafe für Delmenhorster“. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Verteidigung zurückgewiesen, das Urteil ist rechtskräftig. Niels Högel muss wegen Mordversuch an einen Patienten für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Damit enden Berichterstattung und öffentliche Diskussion. 100 Klinikpatienten sind tot, vielleicht auch 200. Aber wir fragen nicht weiter nach, das Leben geht einfach weiter.



