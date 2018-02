Oldenburg Am 10. Oktober 2002 schreibt Frau O., Pflegedirektorin des Klinikums Oldenburg, ein Arbeitszeugnis für einen Mitarbeiter. Der Krankenpfleger, 25 Jahre alt, will das Haus „auf eigenen Wunsch“ verlassen, so steht es später jedenfalls im Zeugnis.

Frau O. bescheinigt dem Pfleger, „umsichtig, gewissenhaft und selbstständig“ gearbeitet und in „kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig“ gehandelt zu haben. Sie lobt ausdrücklich seine „Einsatzbereitschaft“ und sein „kooperatives Verhalten“. Der Pfleger, so schließt sie, habe die ihm übertragenen Aufgaben „zur vollsten Zufriedenheit“ erledigt. Das entspricht der Gesamtnote „gut“.

Der Name des Pflegers ist Niels Högel. Er sitzt heute in Oldenburg im Gefängnis, er ist ein verurteilter Serienmörder. Er soll mindestens 103 Patienten getötet haben, 35 davon während seiner Dienstzeit im Klinikum Oldenburg. Das sind die Fälle, die ihm nachgewiesen werden können; die tatsächliche Zahl seiner Opfer könnte doppelt so hoch sein.

Heute wissen wir, dass kaum ein Satz in Högels Arbeitszeugnis wahr ist. Er arbeitete nicht „umsichtig“, „gewissenhaft“ und „sachlich richtig“ - er tötete wehrlose Patienten, die er eigentlich gesund pflegen sollte. Schon gar nicht arbeitete er „zur vollsten Zufriedenheit“, im Gegenteil: Das Oldenburger Krankenhaus wollte ihn unbedingt loswerden. Högel wurde „weggelobt“, zu diesem Schluss kam das Oldenburger Landgericht, als Högel 2006/08 erstmals vor Gericht stand: Er musste gehen, weil Vorgesetzte „den Verdacht hegten, der Angeklagte könnte etwas mit den Krisen der in seinem Umfeld befindlichen Patienten zu tun haben“.

Einen Monat, bevor die Pflegedirektorin das positive Arbeitszeugnis für Högel schreibt, ruft Chefarzt Professor W. den Pfleger zu einem Vier-Augen-Gespräch. Er teilt ihm mit, dass das Krankenhaus kein Vertrauen mehr zu ihm habe. Professor W. stellt Högel vor die Wahl, entweder von der Intensivstation zu vollen Bezügen in den Hol- und Bringdienst des Klinikums zu wechseln oder zu kündigen und sofort freigestellt zu werden, bei vollem Gehalt für die kommenden drei Monate. Sollte er die Klinik freiwillig verlassen, werde man ihm auch ein gutes Arbeitszeugnis schreiben.

Högel entscheidet sich für das zweite Angebot. Mit dem guten Arbeitszeugnis bewirbt er sich im Klinikum Delmenhorst, wo er am 15. Dezember 2002 einen neuen Job antritt, wieder als Pfleger auf der Intensivstation.

In Delmenhorst tötet Högel mindestens 68 Patienten, bis er im Juni 2005 auf frischer Tat ertappt wird.

Der Fall Högel erzählt nicht nur die Geschichte einer unfassbaren Mordserie – er erzählt auch eine Geschichte vom Wegschauen und von fehlender Zivilcourage, von Untätigkeit und von falschen Entscheidungen. Er erzählt die Geschichte eines beispiellosen Versagens in den Kliniken. Denn auch das wissen wir heute: „Die Morde hätten verhindert werden können, wenn in den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst den früh aufgetauchten Verdachtsmomenten nachgegangen worden wäre.“ Oldenburgs Polizeichef Johann Kühme hat das mehrfach öffentlich gesagt.

Niels Högel, geboren und aufgewachsen in Wilhelmshaven, kommt im Juni 1999 nach Oldenburg, um dort auf der herzchirurgischen Intensivstation des Klinikum Oldenburgs als Pfleger zu arbeiten. Im Februar 2000 tötet er dort zum ersten Mal einen Patienten, das haben die dreijährigen Ermittlungen der Sonderkommission „Kardio“ ergeben. Bis zu seiner Freistellung im Oktober 2002 ermordet er mindestens 34 weitere Menschen. Das Muster ist immer ähnlich: Högel spritzt den wehrlosen Patienten auf der Intensivstation ein Medikament, Kalium zum Beispiel, Gilurytmal, Sotalex, Xylocain oder Cordarex. Die Patienten geraten dadurch in eine sogenannte Krise, sie erleben Herzflimmern, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckabfall, sie müssen wiederbelebt werden. Högel ist als Erster zur Stelle, um die Reanimation einzuleiten. Manchmal überleben die Patienten die Krise, manchmal sterben sie, manchmal überleben sie die Krise um ein paar Tage und sterben dann.

Merkt das niemand? 35 Tote in Oldenburg, zahllose Reanimationen, immer wieder Pfleger Högel mit dem Notfallwagen am Bett der Patienten: Fällt den Kollegen, den Ärzten und Pflegern, das nicht auf?

Doch, es fällt auf. August 2001, Klinikum Oldenburg, Station 211: Ärzte und Pfleger diskutieren über die auffällige Häufung von Reanimationen und Sterbefällen in den vergangenen Monaten. An der Besprechung nimmt auch der Pfleger Niels Högel teil.

Jahre später wird Högel, inzwischen wegen Mordes überführt, der Polizei verraten, was er damals dachte: Jetzt sind sie mir auf die Schliche gekommen! Nach der Besprechung meldet er sich krank, er fehlt die nächsten drei Wochen auf Station 211.

In diesen drei Wochen sterben weniger Patienten als sonst auf Station 211: nämlich nur zwei.

Högel wundert sich: Nichts passiert, niemand nimmt Kontakt zu ihm auf, kein Vorgesetzter, kein Polizist. Mitte September meldet sich Högel zum Wochenenddienst zurück, er übernimmt die Nachtschicht. Fünf Patienten werden in seiner Schicht reanimiert, insgesamt zehnmal, einigen Opfern spritzt Högel gleich mehrfach ein Medikament. Drei Patienten sterben sofort, zwei wenig später.

Im Klinikum Oldenburg wird eine Statistik geführt. Sie zeigt, dass 58 Prozent der Sterbefälle in den Dienstzeiten von Högel geschahen. Niemals vor und niemals nach Högel führte das Klinikum eine solche Statistik, niemals vor und niemals nach Högel ließen sich Tod und Dienstzeit so frappierend in Verbindung bringen. Wer die Statistik geführt hat, wann genau sie angelegt wurde, ob das vor oder nach der August-Besprechung geschah, ist angeblich noch unklar. Fest steht aber: Die Statistik gibt es, sie ist Bestandteil der Ermittlungsakten im Fall Högel.

Die Mitarbeiter im Klinikum reden über Högel. Später, im ersten Högel-Prozess 2006/08, sprechen sie vom Ruf Högels, „immer dort zu sein, wo eine Reanimation erforderlich war“. Sie nennen ihn „Unglücksrabe“ und „Pechbringer“, sie kritisieren seinen „unangebrachten Aktionismus“. Ärzte sprechen von „starken Verdachtsmomenten“ und von einer „Häufung von ungeklärten Vorfällen“, sie haben ein „ungutes Gefühl“. Professor D., Chefarzt der Herzchirurgie, will Högel loswerden wegen dieses Gefühls; im Dezember 2001 wird der Pfleger versetzt zu Professor W. in die Anästhesie-Abteilung. Das „ungute Gefühl“ zieht mit Högel um.

„Es gab Mitarbeiter, die sich sicher waren, dass mit Niels Högel etwas nicht stimmte“, sagt 2017 der heutige Klinikchef, Dr. Dirk Tenzer. Er kennt die Statistik, er kennt die Berichte zu Högel. Andere Kollegen, so Tenzer weiter, hätten zumindest ein „komisches Gefühl“ gehabt.

Welche Konsequenzen ziehen Mitarbeiter und Vorgesetzte aus ihren unguten oder komischen Gefühlen? Was sind die Folgen der Besprechung auf Station 211 und der Statistik?

Die Folgen sind dies hier: Högel wird versetzt, Högel bekommt ein gutes Zeugnis, Högel geht nach Delmenhorst.

Am 24. Juni 2005, Högel arbeitet seit zweieinhalb Jahren im Klinikum Delmenhorst auf der Intensivstation, treffen sich um 15 Uhr verschiedene Führungskräfte zu einer Krisensitzung. Zwei Tage zuvor war der Krankenpfleger Niels Högel von einer Kollegin dabei ertappt worden, wie er sich am Bett des Patienten Dieter M. zu schaffen machte; M. starb am folgenden Abend. Mittlerweile liegt auch das Ergebnis seiner Blutuntersuchung vor, es gibt keinen Zweifel mehr: Högel hat M. unerlaubt eine Überdosis des Herzmittels Gilurytmal gespritzt. Die Führungskräfte diskutieren: Was sollen sie jetzt tun?

Sie entscheiden sich dafür, erst einmal gar nichts zu tun. Am nächsten Tag würde sich Högel ja ohnehin in den Urlaub verabschieden, so steht es im Dienstplan.

Zur Spätschicht tritt der Pfleger Niels Högel ganz normal seinen Dienst auf der Intensivstation an. Gegen 19 Uhr tut er das, was er in den vergangenen Monaten bereits zigfach getan hat, womöglich hundertfach: Er tötet eine wehrlose Patientin, Renate R.

Es gibt keinen Zweifel: Hätten die Verantwortlichen in Delmenhorst am 24. Juni 2005 anders entschieden, könnte die Patientin noch leben.

Es ist Högels letzter Mord. Nach seinem Urlaub kehrt er nicht zurück in den Dienst, die Polizei ermittelt inzwischen gegen ihn. Die Beamten durchsuchen Högels Spind, sie vernehmen ihn. 2006 steht er erstmals vor Gericht, der Vorwurf: Högel soll versucht haben, den Patienten Dieter M. zu ermorden. Es geht um einen einzigen Fall.

Vor Gericht sagen ehemalige Kollegen aus Delmenhorst aus. „Erst haben wir noch herumgeflachst, dass so viele Patienten gestorben sind, irgendwann kriegte man ein komisches Gefühl“, sagt eine ehemalige Krankenschwester. „Es gab Kollegen, die gesagt haben, mit dem möchte ich nachts nicht mehr arbeiten“, erinnert sich eine andere Kollegin. Eine frühere Ärztin des Klinikums war nach eigenen Aussagen immer gestresst, wenn sie mit Niels Högel arbeiten musste: „Oje, was passiert heute wieder? Wer muss heute reanimiert werden?“ Einige Kolleginnen hätten zu Högel gesagt: „Du betrittst meine Patientenzimmer nicht.“ Auch in Delmenhorst finden sie einen Spitznamen für Niels Högel: „Brutaler Rettungs-Rambo“.

Zwei Zeugen sagen aus, dass sie die Stationsleitung über Vorfälle informiert hätten. Diese hätte das auch „komisch“ gefunden. Konsequenzen? Folgen? Keine. So wie zuvor in Oldenburg.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen sechs ehemalige Högel-Kollegen aus dem Klinikum Delmenhorst Anklage erhoben. Der Vorwurf: Totschlag durch Unterlassung. Das Landgericht Oldenburg ließ die Anklage zu gegen zwei Oberärzte und den damaligen Stationsleiter auf der Intensivstation, nicht aber gegen drei Pflegekräfte. Gegen diese Entscheidung hat die Staatsanwaltschaft wiederum Beschwerde beim Oberlandesgericht Oldenburg eingelegt, die Entscheidung darüber steht noch aus. Das Klinikum, heute Josef-Hospital Delmenhorst, hat die zwei angeklagten Mitarbeiter, die noch im Haus beschäftigt sind, umgehend vom Dienst freigestellt.

Ermittelt wird auch gegen ehemalige Högel-Kollegen aus dem Klinikum Oldenburg, dort dürfte es ebenfalls um den Vorwurf „Totschlag durch Unterlassung“ gehen. Dazu und zu der Frage, wie viele Mitarbeiter betroffen sind, machen die Behörden keine Aussage, „die Ermittlungen laufen noch“, heißt es.

Wäre vielleicht alles anders gekommen, wenn es ein solches System bereits 2001 oder 2002 gegeben hätte? „Das ist ein System, um Regelverstöße aller Art aufzudecken“, sagt Klinikchef Dirk Tenzer, „und keines, das in erster Linie Mordtaten entdecken soll.“

Die Sonderkommission „Kardio“ ließ auf ihrer letzten Pressekonferenz im August 2017 jedenfalls keinen Zweifel. Etwas umständlich, aber an Deutlichkeit kaum steigerbar, sagte Soko-Chef Arne Schmidt: „Aus polizeilicher Sicht steht fest: Hätten die damals Verantwortlichen des Klinikums Oldenburg Ende des Jahres 2001 die Ermittlungsbehörden eingeschaltet und ihnen mitgeteilt, dass sie eine Häufung von Reanimationen und Todesfällen auf der Station 211 haben, dann wäre die massive Häufung der Anwesenheit von Niels Högel aufgefallen. Die sich daraus notwendigerweise ergebende Begutachtung der Krankenakten wäre die Folge gewesen, und die daraus sich ableitenden Bewertungen hätten Niels Högel als den verantwortlichen Täter entlarvt. Und dann wären die vielen Todesfälle in Delmenhorst nicht zu beklagen gewesen.“

