Oldenburg Was kommt da auf das Oldenburger Land zu? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im gesamten Nordwesten vor Gewittern mit „hohem Unwetterpotenzial“ , die ab Dienstabend vom Westen her aufziehen und bis in die Nacht andauern können. „Dabei sind orkanartige Böen um 115 km/h, Starkregen und lokal großer Hagel möglich. Auch das Auftreten einzelner Tornados ist nicht ganz ausgeschlossen“, heißt es auf der Homepage des DWD.

In der Mitteilung heißt es aber auch: „Die Entwicklung ist allerdings noch mit großen Unsicherheiten behaftet.“ Vielleicht wird es doch nicht so schlimm für die Region.

Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst erläutert die bevorstehende Unwettersituation: