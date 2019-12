Oldenburg Ein Notruf geht ein, der Anrufer meldet, dass ein Auto brennt und gibt das Kennzeichen durch. Die Überprüfung ergibt: Es handelt sich um ein Elektroauto. Feuerwehrmann Dr. Oliver Schweder, zuständig für Arbeitsschutz und Qualitätssicherung bei der Feuerwehr in Oldenburg und Ansprechpartner für Gefahrgut, weiß, was nun zu tun ist: „Wir brauchen bei solchen Einsätzen ganz viel Wasser. Tesla gibt an, dass zur Kühlung eines brennenden Akkus in seinen Autos 3000 Gallonen Wasser benötigt werden.“ Das entspricht rund 11 300 Liter.

Ein Elektro-Auto zu löschen, ist für viele Einsatzkräfte noch neu und stellt sie vor neue Herausforderungen. Auch Bürger sind verunsichert und wissen vielfach nicht, wie sie sich verhalten sollen, wenn ihr eigenes oder ein anderes Elektro-Auto in Flammen aufgeht. Berichte von „explodierenden“ Akkus sorgen zusätzlich für Unbehagen.

Tausende einzelne Zellen

„Ein Akku explodiert nicht schlagartig“, beruhigt Schweder und erklärt, wie Akkus in Elektroautos aufgebaut sind: „Sie bestehen aus Tausenden einzelnen Zellen, die etwas größer sind, als eine normale Batterie. Diese sind elektrisch miteinander verbunden.“ Ist nun eine Zelle beschädigt – möglicherweise aufgrund von Verschleiß, Hitze-/Kälteschäden oder Gewalteinwirkung – kann in ihr ein Kurzschluss entstehen, wodurch sie sich stark erhitzt. „Diese Zelle ist dann nicht mehr zu retten. Sie reißt auf und weißer Rauch entsteht“, erklärt Schweder. Das Aufreißen ist eventuell als kleines Knistern hörbar.

Durch die entstehende Hitze werden meist die Nachbarzellen beschädigt und eine Kettenreaktion tritt in Gang. „Diese Kettenreaktion versuchen wir bei einem Einsatz zu verhindern beziehungsweise zu unterbrechen, indem wir den Akku kühlen“, so Schweder. Dafür werde viel Wasser benötigt. Bis zu 24 Stunden muss ein Akku gekühlt werden.

Das größte Problem für die Feuerwehr besteht jedoch darin, mit dem Löschwasser an den Akku heran zu kommen. Bei den meisten Elektroautos befindet sich dieser nämlich unten und ist nur schwer zu erreichen. Darüber befindet sich der Fahrgastraum, von unten sind sie mit einer Metallplatte gegen Bodenwellen oder Rollsplitt geschützt.

„Es gibt ein einziges Fahrzeug, bei dem sich der Konstrukteur Gedanken über das Löschen gemacht hat – der Renault Zoe. Bei einem Brand können wir eine Abdeckung unter der Rücksitzbank öffnen und Wasser einfüllen“, berichtet Schweder. Renault hat jedoch ein Patent darauf – andere Hersteller müssen sich also neue Lösungen einfallen lassen, oder an Renault zahlen.

Markt ist sehr bunt

Mit spezieller Ausrüstung könnte es möglicherweise einfacher sein, ein Elektroauto zu löschen: „Der Markt ist momentan sehr bunt. Wir werden uns jedoch abwartend verhalten. Die Ideen müssen der Praxis standhalten und hier sind die Feuerwehren in großen Städten, in denen es mehr Elektroautos und somit auch mehr Vorfälle gibt, in der Vorreiterrolle“, sagt Schweder.

Aufgrund der großen benötigten Wassermenge glaubt er nicht, dass ein Bürger einen Akkubrand löschen kann. Dennoch hat Schweder einige Ratschläge, wie sich Fahrer von E-Autos verhalten sollen: „Der Rauch ist sehr schadstoffhaltig und sollte gemieden werden. Wenn es noch möglich ist, sollte das Auto von der Ladestation getrennt und der Schlüssel abgezogen beziehungsweise aus der Reichweite des Fahrzeugs entfernt werden, damit es nicht plötzlich losfährt“, sagt Schweder.

Hilfreich sei für die Einsatzkräfte auch, wenn sie wüssten, in welchem Modus (Fahren, Parken, Rückwärts fahren) sich das Fahrzeug befindet, um die Gefahren in Folge eines plötzlichen Losfahrens des Fahrzeugs abschätzen zu können. Auch die Durchgabe des Fahrzeug-Kennzeichens hilft den Rettungskräften, weil sie dann bereits vorher wissen, mit was für einem Auto sie es zu tun haben. Dies gilt nicht nur für Brände, sondern auch für sonstige Unfälle.

Risiken im Bereich der Elektromobilität bestehen jedoch nicht nur im Bereich der Autos: „Das Thema betrifft auch die E-Bikes und wird in einigen Jahren verstärkt auftreten, wenn die Akkus in den Fahrzeugen älter werden“, sagt Schweder voraus. Besonders tückisch: „Ein Schaden an einem Akku ist von außen nicht erkennbar. Ein gutes Ladegerät kann diesen anzeigen, diese Technik kostet jedoch auch etwas mehr“, berichtet Schweder.