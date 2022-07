Das bringt der NWZ-Tag: Entscheidung zur Küstenautobahn A20 erwartet – Und: Werden Jahrmärkte teurer?

Oldenburg Moin liebe Leserinnen und Leser,

Sie soll einmal die Niederlande, Norddeutschland und Polen verbinden und auch durch das Ammerland führen. Doch weite Strecken der A20 würden auch in wichtigen Mooren und Feuchtgebieten liegen. Klimaschutz und wirtschaftlicher Nutzen sind daher bei dem Vorhaben nicht vereinbar.  Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am Donnerstag um 14 Uhr eine Entscheidung über das Großprojekt verkünden. Was zu erwarten ist, berichtet heute mein Kollege Christian Quapp auf NWZonline.de.

Die steigenden Energie- und Personalkosten treffen viele Branchen. Oft werden die Preissteigerungen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Wie aber sieht das bei den Schaustellern aus? Werden Jahrmärkte und andere Feste künftig deutlich teurer werden? Oder könnten sie gar ganz ausfallen? Meine Kolleginnen und Kollegen aus Leer recherchieren das für Sie.

Gestiegene Kosten beschäftigen auch die Taxi-Unternehmen im Landkreis Wittmund. Doch hier steht schon fest: Kundinnen und Kunden müssen tiefer in die Tasche greifen. Das ist besonders ärgerlich mit Blick auf die bevorstehenden Volksfeste im Landkreis: Der Bürgermarkt Wittmund und das Esener Schützenfest. Wie sehr die Preise ansteigen werden und was die Taxifahrer dazu sagen, berichtet heute unsere Redaktion in Wittmund für Sie.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch Geldautomaten in einer Bankfiliale in Edewecht gesprengt. Die Filiale an der Hauptstraße wurde durch die Sprengung stark beschädigt, umliegende Straßen sind gesperrt. Die Täter konnten bisher noch nicht gefasst werden. Vieles ist noch unklar: Wie sind die Täter vorgangen? Wie hoch ist die Schadenshöhe? Was konnten die Unbekannten erbeuten? Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ammerland bleiben heute für Sie an dem Thema dran.

Explosion in Edewecht Sprengung von Geldautomaten richtet immensen Schaden an

Immer wieder kommt es während trockener Perioden auf landwirtschaftlichen Flächen zu Bränden. Zuletzt musste die Feuerwehr in Harpstedt aufgrund eines Flächenbrandes beim Strohpressen ausrücken. Nun will sich die Feuerwehr besser auf solche Einsätze vorbereiten. Wie das aussieht, finden meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Landkreis Oldenburg heute für Sie heraus.

Feuerwehreinsatz in der Gemeinde Winkelsett Flächenbrand verursacht 150.000 Euro Schaden

