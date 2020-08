Hoch Detlef Im Nordwesten: Wetterdienst warnt vor Hitze am Wochenende

Oldenburg Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für vorerst Freitag und Samstag ein amtliche Hitzewarnung für fast alle Regionen Deutschlands herausgegeben. Lediglich für die Ostsee sowie Teile Bayerns und Baden-Württembergs gilt die Hitzewarnung nicht. Jeweils ab mittag ist demnach am Freitag und am Wochenende mit einer starken, teils extremen Wärmebelastung zu rechnen.

In Niedersachsen und Bremen werden am Freitag 31 bis 34 Grad erwartet, an Küstenabschnitten mit auflandigem Wind 24 bis 28 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad.

Für Samstag werden Temperaturen von 32 bis 36 Grad erwartet, an der See 27 bis 30 Grad. Es kann zu lokalen Hitzegewittern kommen. Nachts kühlt es auf 16 bis 20 Grad ab.

Am Sonntag bleibt es heiß mit Höchstwerten meist zwischen 31 und 36 Grad, an der See um 29 Grad. Hitzegewitter sind möglich.