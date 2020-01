Oldenburg Die mutmaßlichen Straftaten liegen teils mehr als zehn Jahre zurück, werfen aber ein deutliches Schlaglicht auf die dunkle Seite der Fleischbranche. Die Vorwürfe: Illegale Beschäftigung, Dumpinglöhne, unrechtmäßige Gewinnabschöpfung in Millionenhöhe und mutmaßlicher grober Eigennutz. All das wirft die Oldenburger Staatsanwaltschaft zwei Männern vor, die über ihre Firma von 2007 bis 2010 Hunderte bulgarische Arbeitnehmer in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Lohne eingesetzt haben sollen – aus Sicht der Anklage unerlaubter Weise. Das Landgericht Oldenburg verhandelt den Fall seit Dienstag. 15 Prozesstage sind angesetzt.

Den 53 und 56 Jahre alten angeklagten Managern werden sieben Fälle zur Last gelegt, bei denen es mal um 118, mal um 145, mal um 89 bulgarische Arbeiter geht, die in Kolonnen in dem Fleischbetrieb für Filetierungs- und Verpackungsarbeiten eingesetzt wurden. Die Firma arbeitete mit bulgarischen Zwischenfirmen zusammen, die die Arbeiter in Bulgarien rekrutierten und ihnen laut Anklage für die Vermittlung eine Provision abknöpfte. Die Anreise mussten die Arbeiter selbst bezahlen.

Die bulgarischen Firmen stellten einen Stundenlohn zwischen 6,50 und 7,50 Euro in Rechnung. Vom deutschen Fleischbetrieb wurden 10,30 Euro verlangt. Was bei den Arbeitern selbst ankam, dürfte deutlich weniger gewesen sein, vermutlich unter fünf Euro. Sie sollen auf Vermittlung der Firma als Werkvertragsarbeiter eingesetzt worden sein. Bei Werkverträgen werden Teilarbeiten – wie Filetierung, Würzen oder Verpacken – komplett an eine Firma vergeben, und nur die ist dann den Beschäftigten gegenüber weisungsbefugt.

Das war bei den bulgarischen Arbeitern in dem Lohner Betrieb aus Sicht der Staatsanwaltschaft ganz anders: Diese seien in den regulären Betrieb wie andere Arbeitnehmern eingegliedert worden mit Stempelchips und Personalnummern. „Der Werkvertrag wurde nicht gelebt, vielmehr lag eine Arbeitnehmerüberlassung vor“, sagte Oberstaatsanwalt Roland Lubbas. Die aber wäre erlaubnispflichtig gewesen. Wenn die Vorwürfe nun zutreffen, hätte es sich letztlich um illegale Leiharbeit gehandelt.

So sparte das Unternehmen erheblich an Lohn und Lohnnebenkosten. Die Angeklagten, von denen einer auch als kaufmännischer Leiter mit Prokura bei dem Fleischbetrieb arbeitete, sollen jeweils unrechtmäßig 4,7 Millionen Euro Gewinn einbehalten haben. Ob ihnen aber, wie die Staatsanwaltschaft anstrebt, „grober Eigennutz“ nachgewiesen werden kann, blieb am Dienstag dahingestellt.