Oldenburg Als die Bagger im Frühjahr 2009 das Grab ihrer Mutter freischaufeln, steht Kathrin Lohmann allein am Warflether Deich und schaut fröstelnd zu. Die Reste des Sarges und des Leichnams treiben im Grundwasser. Niemand spricht mit Lohmann, niemand kümmert sich um die trauernde Tochter.

Jahre später liest Arne Schmidt, Leiter der 2014 eingerichteten Sonderkommission „Kardio“, in der Zeitung von Lohmanns Erlebnis auf dem Friedhof. Er sagt: „Das darf so nicht wieder passieren!“ Lohmanns Mutter war das erste Högel-Opfer, das aus dem Grab geholt werden musste; die Soko „Kardio“ wird 134 weitere tote Patienten exhumieren. Schmidt verfügt: Angehörige von mutmaßlichen Högel-Opfern dürfen an den Exhumierungen nicht teilnehmen, sie werden währenddessen von Polizisten zu Hause betreut.

Große Herausforderung

Es ist Tag 6 im Mordprozess gegen den früheren Krankenpfleger Högel, vor Gericht sagen erstmals Zeugen aus, den Anfang macht Kriminaldirektor Schmidt. Rund drei Stunden lang gibt er einen Abriss der Soko-Ermittlungen – Ermittlungen, wie es sie in Deutschland vorher nie gegeben hat. Schmidt spricht von einer „großen Herausforderung – wir hatten keine Chance, irgendwas abzuschreiben“. Die Organisation der Exhumierungen war nur eine dieser Herausforderungen.

Kathrin Lohmann wollte nach dem Tod ihrer Mutter 2003 im Klinikum Delmenhorst nicht locker lassen. Sie erreichte es, dass der Leichnam ihrer Mutter untersucht wurde, sie trat so den Mordprozess gegen Högel 2014/15 los. Damals ging es um fünf Tatvorwürfe vor Gericht, aber schnell wurde deutlich, dass es sehr viel mehr Fälle geben könnte, womöglich Hunderte. Noch während des laufenden Prozesses nimmt die Soko ihre Arbeit auf.

Hilfe aus der Schweiz

Es gibt vermutlichen keinen besseren Kenner des Falls Högel als den Soko-Chef, abgesehen vom Angeklagten. Schmidt, 48 Jahre alt, hat seine braune Ledertasche mitgebracht, er ist gut vorbereitet. Er zeigt Diagramme: Sterbefälle im Klinikum Delmenhorst, Dienstzeiten der Pflegekräfte, die Übereinstimmungen rot umrandet. Hinter dem Namen Högel zeigt sich ein roter Balken.

Lesen Sie auch:Alle Artikel zum Klinikmord-Prozess im NWZ-Spezial.

Die Polizei prüft, ob es bei anderen Pflegern ebenfalls auffällige Überschneidungen gibt. Hatte Högel vielleicht Mittäter? Gab es andere Einzeltäter? Die Ermittler können das schnell ausschließen.

Jetzt brauchen sie Beweise. Gibt es Belege dafür, dass Högel den toten Patienten eine tödliche Medikamentendosis spritzte? Gutachter durchforsten die Krankenakten, die Polizei bündelt sie „friedhofsweise“, so Schmidt: Delmenhorst, Ganderkesee, Oldenburg, Friedhof für Friedhof öffnen die Polizisten Gräber, fahren die Leichen zur Gerichtsmedizin in Oldenburg, lassen dort Gewebeproben entnehmen. Ein Kurier bringt die Proben in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), die Leichen werden in neuen Särgen ein zweites Mal bestattet. Diesmal dürfen die Angehörigen dabei sein.

Schmidt schildert, wie die Anforderungen an die Ermittler stetig steigen. Zunächst haben die Toxikologen nur nach dem Wirkstoff Ajmalin gesucht, enthalten im Herzmittel Gilurytmal. Bald gibt es weitere Verdachtsmomente: Nutzte Högel auch Sotalol? Xylocain? Cordarex? Wie weist man das nach? Geht das überhaupt? Die Gutachter schalten die Universität Lausanne in der Schweiz ein, dort gibt es eines der führenden toxikologischen Institute Europas.

Die MHH schafft ein neues Massenspektrometer an, parallel mit den Ermittlungen macht auch die Wissenschaft Fortschritte. Fast alle Tests müssen wiederholt werden, tatsächlich finden die Gutachter nun in zwei Fällen Nachweise, die sie vorher als negativ bewertet hatten.

Und dann sind da die anderen Häuser, in denen Högel gearbeitet hat, alles mögliche Tatorte: das St. Willehad-Hospital in Wilhelmshaven, das Klinikum Oldenburg, Rettungsdienste in Wilhelmshaven und Ganderkesee, Seniorenheime in Friedeburg und Wilhelmshaven. Högel ist angeklagt, insgesamt 100 Patienten in Oldenburg und Delmenhorst ermordet zu haben – Schmidt lässt aber keinen Zweifel daran, dass Högel auch an anderen Orten Patienten schadete. Die Soko findet Hinweise auf Taten im Rettungsdienst; weil aber die Patienten überlebten, waren die Medikamente nicht nachweisbar, die Taten wären zudem strafrechtlich als Körperverletzung zu werten und somit verjährt. Im Altenwohnzentrum Pauline-Ahlsdorff-Haus in Wilhelmshaven, wo Högel 2008 arbeitete, finden die Polizisten Hinweise auf eine gestiegene Sterberate, aber keine Beweise für Mord. Mit einem „unguten Gefühl“ habe man die Ermittlungen hier abschließen müssen, sagt Schmidt.

Und Högel? Der sitzt klobig auf der Anklagebank, den Reißverschluss seines grauen Pullovers bis oben zugezogen, und starrt die Diagramme auf seinem Bildschirm an. Manchmal legt er die Hand in Denkerpose ans Kinn.

Frühe Hinweise

Schmidt spricht sachlich, aber unter der Ruhe brodelt leise Wut. Er geht hart mit den Kliniken ins Gericht. Zunächst mit Delmenhorst, wo es bereits im April 2014 Hinweise auf einen erheblich gestiegenen Verbrauch des Herzmittels Gilurytmal gab – 14 Monate, bevor Högel am Bett eines Patienten mit Gilurytmal auf frischer Tat ertappt wurde. Die Medikamentenkommission diskutierte den Fall, zog laut Schmidt aber die falschen Konsequenzen aus der Entdeckung: Sie stufte das Herzmittel, das zuvor nur auf Sonderanforderung zu bestellen war, zum Standardmedikament herab, um den Bestellvorgang zu vereinfachen – „aus ökonomischen Gründen“, so Schmidt. Gilurytmal ist ein billiges Medikament.

Auch Pflegekräfte hatten laut Schmidt Verdachtsmomente gegen Högel. So fand ein Kollege im Mai 2005 mehrere leere Ampullen Gilurytmal in einem Abfallbehälter, nachdem ein Patient unerwartet verstorben war. Er gab die Ampullen an eine Vorgesetzte weiter, die wiederum den Stationsleiter informierte. Danach geschah: nichts.

Schweigende Kollegen

Um eine mögliche Mitverantwortung von Klinik-Mitarbeitern wird es später in gesonderten Prozessen gehen. Gegen vier ehemalige Kollegen von Högel aus dem Klinikum Delmenhorst ist bereits Anklage erhoben worden, gegen fünf Ex-Kollegen aus dem Klinikum Oldenburg dauern die Ermittlungen noch an.

Das hat auch damit zu tun, dass die Oldenburger Ex-Kollegen „auffällig wenig Erinnerungen“ haben, so Schmidt. Deutlicher formuliert es eine Soko-Kollegin von Schmidt, die im Anschluss vor Gericht aussagt: Die meisten Oldenburger Zeugen würden anwaltlich vertreten (bezahlt übrigens vom Klinikum), die wenigsten hätten sich erinnert. Ihr Eindruck, so die Beamtin, sei, dass „der eine oder andere Zeuge Angst hatte“: Angst, den Job zu verlieren; Angst, als „Kollegenschwein“ dazustehen; Angst, selbst in den Fokus der Ermittler zu geraten. „Es gab Personen, die gefühlt den Namen Högel noch nicht gehört hatten“, sagt die Polizistin. Um an Informationen heranzukommen, ließ die Polizei sogar Telefonate ehemaliger Högel-Kollegen aus Oldenburg überwachen.

Thema vor Gericht ist auch die plötzliche Trennung von Högel in Oldenburg. „Ungewöhnlich“ nennt Soko-Chef Schmidt „das hohe Engagement des Geschäftsführers des gesamten Klinikums“ in die Auflösung des Arbeitsvertrags eines einfachen Pflegers. Schmidt meint den damaligen Geschäftsführer des Hauses, Rudolf Mintrop.

Schmidts Ausführungen bestätigen übrigens Punkt für Punkt die NWZ-Recherchen zu den Vorgängen im Klinikum. Mintrop sprach nach der Veröffentlichung der Recherchen von „Spekulationen“ in der Presse. Gilt diese Bewertung nun auch für die Aussagen des Kriminaldirektors?

Der Plan des Lügners

Zuvorderst geht es in diesem Prozess aber um Niels Högel, um seine Schuld oder Unschuld. Viereinhalb Prozesstage lang hatte der Angeklagte das Wort, er gab Taten zu, stritt andere ab, erinnerte sich an manche Patienten gar nicht. Er beschuldigte Kollegen, sprach über Probleme mit Alkohol und Opiaten. Die Angehörigen und die Öffentlichkeit mussten zuhören.

Jetzt spricht die Polizei, und Högel muss schweigen. Schmidt nennt Högel einen „Lügner“, der „durchaus geplant und inszeniert“ vorgeht. Er zerlegt Behauptungen des Mörders, legt Widersprüche offen. „Ein Beispiel“, sagt Schmidt: „Er hat beim Leben seiner Tochter geschworen, dass er in Oldenburg keine Taten begangen hat.“

Heute wissen wir: Högel ist angeklagt, 36 Patienten allein in Oldenburg ermordet zu haben. Högel verfolgt mit seinen Aussagen einen Plan, glaubt Schmidt. Welchen? „Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Angeklagte auch heute noch ein Stück weit seinen Narzissmus auslebt“, sagt der Soko-Chef. So wie er sich früher zum Herrn über Leben und Tod aufgespielt habe, so halte er es jetzt eben mit Wahrheit und Unwahrheit.