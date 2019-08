Oldenburg Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 32-jährigen Mann aus Oldenburg und seine 27-jährige Verlobte aus Friesoythe, die als Mitglieder einer international agierenden Betrügerbande Seniorinnen in Lohne, Friesoythe und Leer mit einem fiesen Trick um deren gesamten Ersparnisse gebracht haben sollen, hat eine 89-jährige Seniorin drakonische Strafen für die Angeklagten gefordert. So solle man den 32-Jährigen in Ketten legen und bei Wasser und Brot (oder auch ohne Wasser) ins Moor bringen, wo er arbeiten solle.

Bis dahin wusste die Zeugin noch nicht, dass auch der Angeklagte im Sitzungssaal anwesend war. Weil er sich aber entschuldigen wollte, musste er sich auch für die betagte Dame zu erkennen geben. Die Zeugin zeigte sich empört und rief. „Sie gehören also auch dazu“. Sie wollte schon auf den Angeklagten losgehen. Der Vorsitzende Richter Horst Kießler bat aber um Mäßigung. Schon im Krieg habe man alles verloren, habe dann hart gearbeitet, so die 89-Jährige. Jetzt aber seien auch noch die Ersparnisse und der Schmuck weg. Opfer könnten keine goldene Hochzeit mehr feiern.

Unbekannte Täter hatten bei den Seniorinnen angerufen, sich als Polizisten ausgegeben und erklärt, ihr Vermögen sei in Gefahr. Geld und Schmuck seien in einen Stoffbeutel zu packen und vor die Tür zu stellen. Dort werde das Geld dann von der Polizei abgeholt und in Sicherheit gebracht. Bis zu 46.000 Euro konnten die Täter in Einzelfällen erbeuten. Auch die 89-Jährige war angerufen worden. Sie hatte noch 7500 Euro auf ihrem Konto. Die sollten nun in Sicherheit gebracht werden. Aber die Bank wollte das Geld nicht auszahlen und rief die Polizei.

Die Polizisten erklärten der Seniorin, Verbrecher seien hinter ihrem Geld her. Doch das hatten die falschen Polizisten auch gesagt. Für die 89-Jährige soll es schwer gewesen sein, echt von unecht zu unterscheiden. Doch dann vertraute die Frau den echten Polizisten. Sie zeigte sich einverstanden, die Angeklagten reinzulegen. Der Stoffbeutel wurde mit Papierschnipseln gefüllt. Im Haus der 89-Jährigen wartete die echte Polizei. Als die Angeklagten kamen, klickten die Handschellen.