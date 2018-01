Oldenburg Noch keine Entscheidung im Brückmann-Prozess vor dem Landgericht Oldenburg: Richter Alexander Wiebe gab der EWE und deren ehemaligem Vorstandschef Matthias Brückmann Zeit bis Ende Februar, weitere Argumente zu liefern und riet beiden Seiten, bis dahin eine „einvernehmliche Lösung“ zu suchen. Wiebe nannte den Fall „äußerst komplex“, machte aber auch deutlich, dass er Fehler im Verhalten von Brückmann sieht. „Man könnte dazu kommen, dass hier die Abberufung wirksam wäre“, sagte Wiebe am Donnerstag beim Gütetermin im Landgericht.

Der im Februar 2017 fristlos entlassene Ex-Vorstandschef will mit seiner Klage in dem Zivilprozess erreichen, dass sein Rauswurf für unwirksam erklärt wird und die EWE ihm die ausstehenden Gehälter in Höhe von rund 450.000 Euro zahlt. Die EWE fordert im Gegenzug von Brückmann insgesamt rund 70.000 Euro zu viel gezahlte Tantiemen zurück. Kündigungsgrund war unter anderem eine eigenmächtig von Brückmann veranlasste 253.000-Euro-Spende an die ukrainische Stiftung der Boxerbrüder Klitschko.

Laut Richter Wiebe könnte Brückmann damit gegen die Geschäftsordnungen des EWE-Vorstandes und des Aufsichtsrats verstoßen haben. Ob es sich dabei um eine grobe Pflichtverletzung handelt und die fristlose Kündigung gerechtfertigt war, ließ er offen. „Ich will Ihnen nur mal die Punkte aufzählen, auf die es hinlaufen könnte“, sagte Wiebe,

Brückmanns Anwalt Bernd-Wilhelm Schmitz warf der EWE vor, im Prozess falsche Angaben zu machen, unter anderem zur Höhe der Spendensumme, die der Vorstand vergeben kann. Brückmann sei aber vergleichsbereit. Auch die EWE signalisierte Interesse an einer außergerichtlichen Einigung. Die EWE habe „kein Interesse, Prozesse zu führen“, sagte Anwalt Andreas Meyer-Landrut.