Nach großer Evakuierungsaktion in Oldenburg: Bombe auf Fliegerhorst erfolgreich entschärft

Oldenburg Rund 250 Kilogramm schwer war die Bombe, die Ende der vergangenen Woche auf dem Oldenburger Fliegerhorst bei Sondierungsarbeiten entdeckt und am Donnerstagmittag erfolgreich entschärft worden ist. Dazu mussten im Vorfeld rund 4000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort der Bombe räumen. Ein Teil von ihnen verbrachte die Wartezeit in der Sammelstelle, die für diesen Zweck in der Mensa des Neuen Gymnasiums Oldenburg eingerichtet worden war.

Bombenentschärfung in Oldenburg Viel Lob für Sammelstelle von Besuchern nach Evakuierung

Im Zuge dieser Evakuierungsmaßnahme waren viele Straßen in Oldenburg gesperrt. Darunter auch ein Teil der Alexanderstraße auf Höhe der ehemaligen Fliegerhorstwache. Die Polizei hatte die Sperrungen eingerichtet und ist zufrieden mit dem Verlauf der Evakuierung, die ohne besondere Vorkommnisse oder Störfälle ablief und gegen 13.30 Uhr beendet werden konnte.

Ohne große Probleme verlief auch die Entschärfung der Bombe, die etwa zweieinhalb Meter tief im Boden des Fliegerhorst-Geländes steckte. Die größte Herausforderung sei dabei gewesen, dass es keinen Zünder mehr gegeben habe. „Es gab aber noch den Zündverstärker, den wir entfernt und separat gesprengt haben“, berichtete Sprengmeister Jann Kirchner vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen nach der erfolgreichen Entschärfung.

„Bei der Bombe handelt es sich um eine britische GP-500-Lips-Bombe, mit einem Sprengstoffanteil von 140 Kilo, der sich aus TNT und Hexogen zusammensetzt. Davon geht aber keine unmittelbare Gefahr mehr aus. Die Bombe wird in ein Zwischenlager gebracht und kommt dann nach Munster, wo sie von der ,Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungs-Altlasten‘ entsorgt wird“, erklärte der Sprengmeister weiter und bedankte sich bei den anderen Behörden und Organisationen, die die Evakuierung unterstützt und so die Entschärfung möglich gemacht hatten.

Stefan Thate, Einsatzleiter der Feuerwehr der Stadt Oldenburg, zog ebenfalls ein positives Fazit: „Am Ende zählt für uns, dass der Einsatz gut gelaufen ist. Alle Einsatzkräfte haben Hand in Hand gearbeitet. Ein großer Dank geht besonders an die Personen, die evakuiert werden mussten und sich vorbildlich verhalten haben. So konnte der Einsatz schnell und geordnet über die Bühne gehen“, wird er in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

