Oldenburg In unserem monatlichen Rückblick über die meist beachteten Artikel auf NWZonline stellen wir Ihnen die Themen vor, die am meisten für Aufsehen gesorgt haben. Das war im Mai 2019 los:

Flugzeug stürzt über Jadebusen ab

Am 19. Mai um 18.20 Uhr startet ein Leichtflugzeug vom Typ Cirrus SR 20 am Flugplatz Wangerooge. An Bord der viersitzigen Maschine: Ein 44-Jähriger als Pilot sowie ein 49-Jähriger als Passagier, beide aus dem Raum Hannover. Sieben Minuten später bricht der Funkkontakt ab. Möglicherweise ist das Flugzeug mit den beiden Männern im schweren Gewitter, das am Sonntagabend tobte, abgestürzt.

In den Tagen danach läuft die Suche nach dem Flugzeug und den beiden Piloten auf Hochtouren. Mit Peilboot und Hubschrauber sucht die Polizei den Jadebusen ab, allerdings nur mit geringem Erfolg. Wrackteile wurden gefunden, nicht aber das Hauptwrack selbst. Auch Taucher sind im Einsatz.

Ende Mai dann die Nachricht: Die Suche wird vorübergehend eingestellt. Bei neuen Hinweisen würde sie wieder aufgenommen, teilt die Wasserschutzpolizei mit.

In dieser Chronik können Sie das Geschehen noch einmal nachvollziehen.

Segelyacht kentert vor Hooksiel

Anfang Mai erschütterte ein tödlicher Unfall auf der Jade die Region: Eine 48-Jährige aus Bingum in Leer war ums Leben gekommen, als eine Segelyacht auf der Außenjade gekentert ist. Drei weitere Schiffsinsassen konnte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger retten.

Die rund zehn Meter lange Yacht war rund 1,2 Kilometer vor der Küste gekentert. Zeugen an Land beobachteten daraufhin, wie drei Männer auf dem Rumpf des Schiffs, das kieloben auf dem Wasser lag, saßen. Die 48-Jährige trieb bewusstlos im Wasser und konnte von den Männern nicht erreicht werden.

Eurofighter der Bundeswehr lassen es krachen

„Was war das für ein lauter Knall? Meine Scheiben im Wohnzimmer sind fast rausgeflogen.“ Mitte Mai erreichten die NWZ mehrere Anfragen zu zwei lauten Knallgeräuschen im Nordwesten – und auch in den NWZ-Redaktionen hörte man die dumpfen Schläge.

Oberfähnrich Kai Stobbe bestätigt auf Nachfrage der Nordwest-Zeitung, dass zwei Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter der Bundeswehr diese durch Überschallflüge verursacht hatten. Die Flüge seien im Rahmen der flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt worden.

Die Maschinen flogen demnach „im Rahmen des täglichen Routineflugbetriebes“ in einer Höhe von rund 40.000 Fuß (ungefähr 12.000 Meter) und erreichten dabei Geschwindigkeiten von bis zu 813 Knoten (rund 1500 Km/h). Im besagten Zeitraum wurde „der Überschallbereich von jedem Luftfahrzeug zwei Mal erreicht“, erklärt der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr weiter.

Mit Überschallflügen sei daher auch weiterhin zu rechnen, „da Oldenburg und Umgebung sich unterhalb des zeitweise reservierten Luftraumes (TRA) ED-R 302 befindet“, heißt es weiter. Die Menschen im Nordwesten müssen also auch weiterhin mit Knallgeräuschen rechnen.

Lebensretter-Suche nach 39 Jahren

Als Anja F. 18 Jahre alt war, arbeitete sie drei Tage lang auf einem Eiswagen auf dem Oldenburger Kramermarkt. Das war 1980. Ein dramatischer Unfall sorgte damals dafür, dass das Leben der Oldenburgerin auf den Kopf gestellt wurde: Mit dem Ärmel ihres Pullovers blieb sie im Rührhaken der Eismaschine hängen. Ihr Arm verfing sich: „Ich hörte es nur noch knacken und krachen“, sagt sie heute, fast 40 Jahre später.

Sie glaubte ihren Arm schon verloren, als wie aus dem Nichts plötzlich ein junger Mann mit Motorradkleidung über den hohen Tresen sprang und geistesgegenwärtig den Stecker zog. Der Mann blieb auch noch einige Zeit bei ihr, bis die Ambulanz kam, und besuchte sie im Krankenhaus.

Doch wer war der Lebensretter? Ein Zettel mit seiner Anschrift ging damals verloren – und heute sucht sie nach dem Mann, der mittlerweile zwischen 60 und 70 Jahre alt sein müsste. Per Kleinanzeige in der NWZ hofft Anja F. nun, ihren Lebensretter zu finden.

Schwein schaut beim Schlachter rein

Es klingt wie ein schlechter Witz aus einer Whatsapp-Gruppe, die man am liebsten stumm stellen möchte: „Schaut ein Schwein beim Schlachter rein...“ Anfang Mai wurde es für Dennis Sommer in der Vareler Innenstadt aber Realität. Da fotografierte er am Montagmorgen gegen 6 Uhr ein Schwein, das mit einem Artgenossen durch die Straßen spaziert war. Und das nicht nur beim Flanieren, sondern beim Blick durch das Schaufenster eines Schlachters.

Das wirklich sehr kuriose Bild stellte er in die Facebook-Gruppe „Du bist Vareler wenn...“, wo es für reichlich Belustigung sorgte. Nachfrage bei Axel Neumann, dem Geschäftsführer der Schlachterei Neumann: Ja, die Schweine stammten tatsächlich aus der Schlachterei. „Die sind uns heute morgen ausgebüxt, aber wir haben sie innerhalb kürzester Zeit wieder eingefangen“, erklärt er. Weit seien die Tiere deshalb auch nicht gekommen.

Die Aufregung bei Facebook nimmt Axel Neumann mit Humor: „Da können die Leute sehen: Die Schweine haben bei uns Auslauf bis zuletzt.“