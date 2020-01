Oldenburg Sage und schreibe 1648 Mal hat sich die neue Technik ausgezahlt, und das in nicht mal zwölf Monaten. Seit Februar vergangenen Jahres kontrolliert die Polizeidirektion in Oldenburg auf den Autobahnen 1, 27, 28 und 29 im Rahmen des Pilotprojektes „Ablenkung im Führerhaus“ Lastwagenfahrer. Dabei ertappen die Polizeibeamten besonders Täter, die während der Fahrt mit dem Smartphone hantieren. Möglich wird die Überwachung mittels einer Kamera, die auf dem Dach eines Zivilfahrzeugs angebracht wird und somit die höher sitzenden LKW-Fahrer aufnimmt.

Polizei kontrolliert Lkw-Fahrer: Im Blindflug über die A 1 – im 40-Tonner

„Ganz oft sind es Handy-Verstöße“, berichtet der Polizei-Pressesprecher Christopher Deeken. Ein Punkt in Flensburg und 100 Euro Bußgeld werden für die Fahrer fällig. Aufgrund der hohen Zahl der festgestellten Delikte sei das Projekt ein Erfolg.

Bleibt die Frage: Wie funktioniert die Aufnahme eigentlich, werden auch Pkw-Fahrer mitgefilmt? „Das ist nicht der Fall“, betont Deeken. Die Polizisten drücken erst auf den Aufnahmeknopf, wenn sie einen expliziten Verdacht hätten und sich direkt vor dem Lkw befänden, so der Pressesprecher. Vorher laufe die Kamera zwar bereits, damit nicht alles kurzfristig eingestellt werden muss; doch die Aufzeichnung werde nur bei einem konkreten Verdacht aktiv eingestellt. „Vorher läuft die Kamera etwa wie ein Livestream“, erklärt er – ohne das Speichern von Videomaterial. Der Polizist auf dem Beifahrersitz hat bei der Fahrt das Tablet in der Hand und sieht über die Kamera in das Führerhaus. Bei einem Verstoß wird der Fahrer sofort aus dem Verkehr gezogen und mit dem Video konfrontiert.

Die meisten Lkw-Fahrer würden direkt alles zugeben, so Deeken. Einige besonders spezielle Beispiele hat er in diesem Zusammenhang zu erzählen. Einer der ertappten Fahrer habe es sich auf seinem Sitz gemütlich gemacht, die Füße hochgelegt, in einer Hand das Handy, in der anderen Hand einen Glimmstängel. Ein anderer Überführter habe minutenlang aufs Handy geguckt und sich später vor den Polizisten verteidigt, er habe eine Mail von seinem Anwalt lesen müssen, denn es sei um den Kaufvertrag seines Hauses gegangen.

Aufgrund der Vielzahl der Verstöße ist das Projekt bis auf Weiteres verlängert worden, zudem gibt es Überlegungen, die Technik auf ganz Niedersachsen auszuweiten.