Oldenburg Klaus-Dieter Müller* sitzt ruhig in seinem Bürostuhl und hält ein DIN-A4-Papier in der Hand. Darauf stehen: Beleidigungen, Vorwürfe, Drohungen. Müller würde mit einer Angestellten schlafen, er sei ein Kinderschänder, sein Sohn wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt. Und ganz am Ende dieser Satz in kurdischer Sprache: „Ez te dikujim“ – Ich bring dich um.

Rund 60 dieser Zettel wurden am Montagmorgen nach dem Stadtfest in der Oldenburger Innenstadt gefunden, in der Wallstraße, am Rathaus oder auch nahe der Haarenstraße. „Morgens stand die Polizei vor der Tür und hat uns informiert“, sagt Klaus-Dieter Müller. Kunden riefen an und warnten den Oldenburger Geschäftsmann, Tenor: Seid vorsichtig, da will euch einer was. Wie viele Flyer – auf denen auch die Privatadresse Müllers notiert ist – wirklich verteilt und vor allem gefunden wurden, ist unklar.

„Wir versuchen einen kühlen Kopf zu behalten, auch wenn es schwerfällt“, sagt Müller. Er informierte seine Kunden und Mitarbeiter über die Verleumdungskampagne, aber „es können natürlich immer Fragen bleiben“. Müller hofft jetzt auf die Polizei, denn es ist schwer, sich gegen eine derart kriminelle Energie zu schützen. „Wenn dich wirklich jemand fertigmachen will, hast du nur die Chance, dass der Täter überführt wird.“ Er hat Strafanzeige gestellt, seine im Brief erwähnten Söhne ebenfalls.

Nicht zum ersten Mal, denn es gibt eine Vorgeschichte.

Am 14. Februar 2018 gegen 19 Uhr sitzt Müller mit seiner Frau im Wohnzimmer seines Hauses in Wardenburg, als jemand an der Haustür klingelt. Als der Geschäftsmann öffnet, steht ihm ein maskierter Mann gegenüber: ungefähr 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, hellblauer Kapuzenpullover, Jogginghose – und ein Teleskopschlagstock in der Hand.

Ehe Müller die Tür wieder zudrücken kann, prügelt der bis heute Unbekannte auf ihn ein. Müllers Frau hört die Schreie, rennt zu Nachbarn, diese alarmieren die Polizei. Als die Beamten eintreffen, ist der Täter verschwunden, vermutlich flüchtete er mit einem Auto. Der Oldenburger Geschäftsmann vermutet, dass möglicherweise ein zweiter Täter beteiligt war und die Tür aufstieß.

Überall Blut

Aufnahmen der Polizei vom Tatort zeigen später, wie Müller blutüberströmt im Wohnzimmer sitzt. Im Krankenhaus werden neben einer Platzwunde mehrere Prellungen an Kopf, Oberkörper, den Armen und Beinen diagnostiziert. „Hätte er mich etwas anders getroffen, würde ich hier heute wohl nicht sitzen“, sagt Müller. Er musste am Knie und am Ellenbogen operiert werden, hat bis heute Schmerzen. Und die „Befürchtung, dass das nicht aufhört“.

Müller hat Überwachungskameras installiert und sich einen großen Hund angeschafft.

Obwohl der Täter bei dem brutalen Angriff eine Sturmhaube verlor, konnte er bisher nicht identifiziert werden. In den Polizeiakten steht nun: „Sollte eine Person als Spurenverursacher in der DNA-Datenbank festgestellt werden, werden die Ermittlungen in dieser Sache unaufgefordert wieder aufgenommen.“ Müller beruhigt das nicht wirklich.

Einem anonymen Hinweis auf einen Verdächtigen gingen die Beamten monatelang nach. Sie konnten eine Beteiligung des Mannes aber nicht nachweisen. „Offensichtlich war das eine zur Verschleierung bewusst gelegte Spur“, sagt Müller.

Die Frage bleibt: Wer will Müller und seiner Familie etwas Böses? Und warum? Der Geschäftsmann vermutet, dass hinter dem Überfall und dem verteilten Flyer dieselbe Person steckt, mindestens als Auftraggeber. „Möglicherweise ein Familienmitglied.“

Eine falsche Fährte?

In der Familie gab es vor einigen Jahren Erbstreitigkeiten und Ärger um Immobilien. Eine „komplizierte Angelegenheit“, sagt Müller. Ist es also ein Racheakt? Viele Indizien sprechen laut Ermittlungsakten dafür, belegt werden konnten sie jedoch nicht. Im Abschlussbericht der Polizei heißt es: „Eine Beteiligung konnte nicht nachgewiesen werden.“

Klaus-Dieter Müller legte gegen die Einstellung der Ermittlungen Beschwerde ein und sieht sich nun bestätigt. „Der Flyer ist in derart schlechtem Deutsch geschrieben, das kann nur ein Ablenkungsmanöver sein“, sagt er. Gemeint sind Sätze wie „Wir kommen dir holen“ oder „du stuck Dreck“. Dass er wirklich von Kurden bedroht wird, glaubt Müller nicht.

Der Geschäftsmann und seine Familie gehen nun in die Offensive. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, hat er Belohnungen ausgelobt: 2000 Euro für Hinweise auf den Verteiler des Flyer, 5000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des brutalen Schlägers – und des möglichen Auftraggebers.

Der Täter wird wohl weiter zuschlagen, vermutet Müller, auf welche Art auch immer. Aber: „Er wird irgendwann einen Fehler machen, auch wird die Anzahl eventueller Mitwisser steigen, die sich vielleicht die Belohnung verdienen möchten“, sagt der Geschäftsmann.

Neben der Ohnmacht, sich gegen derart kriminelle Energie nicht richtig schützen zu können, verbleibt die Hoffnung auf einen zufälligen Fahndungserfolg der Polizei – beispielsweise durch einen DNA-Treffer.

* Name von der Redaktion geändert