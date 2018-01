Oldenburg Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Sturmböen am Mittwoch. Von dem ersten Sturmtief des neuen Jahres sind vor allem die Mitte und der Süden Deutschlands betroffen, aber auch der Nordwesten muss sich auf einen stürmischen Mittwoch einstellen: Laut DWD können hier durch Sturmtief „Burglind“ zwischen 12 und 19 Uhr vor allem an der Küste orkanartige Böen um 110 km/h auftreten.

Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge sagt wegen der Sturmwarnung mit Hochwasser über den mittleren Werten für Mittwoch mehrere Fahrten von und nach Wangerooge ab: Von Harlesiel nach Wangerooge fährt nur ein Schiff um 9.30 Uhr. Von Wangerooge zum Festland sind Abfahrten um 10 Uhr und um 10.30 Uhr im Bahnhof. Der Tidebus um 11.30 Uhr ab Bahnhof Sande fährt planmäßig, allerdings ohne Schiffsanschluss nach Wangerooge. Weitere Infos hierzu gibt es bei den Fahrkartenausgaben Harlesiel und Wangerooge telefonisch unter 4464/ 94 94 11 beziehungsweise 04469/947411 sowie auf www.siw-wangerooge.de

Die Wetterfront, die auch Schauer und Gewitter im Gepäck hat, überquert laut Vorhersage gegen 3 Uhr in der Nacht zum Mittwoch die deutsche Grenze im Westen. Gegen Mittag erreicht sie die Alpen. Dann drohen im Fall von Gewittern dem Norden orkanartige Böen. Ruhiger wird es dem DWD zufolge erst wieder in der Nacht zum Donnerstag. Für die Morgenstunden hat der Landesbetrieb NLWKN im ostfriesischen Norden vor der Gefahr einer leichten Sturmflut gewarnt. Dabei könnten Strände und ufernahe Gebiete überflutet werden. Ab Donnerstag zieht kräftiger Dauerregen ins Land. Meteorologe Christoph Hartmann spricht von einem klassischen Übergangswetter. Echtes Winterwetter mit Dauerfrost und Schnee bis in die Niederungen sei derzeit nicht in Sicht.

