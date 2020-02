Oldenburg /Wilhelmshaven Wie ein Strafverfahren gegen sechs Angeklagte die Justiz an ihre Kapazitätsgrenzen bringen kann, zeigt ein Beispiel aus Oldenburg. Dort endete im November ein Mammutverfahren nach anderthalbjähriger Prozessdauer. Angeklagt waren sechs Männer wegen Dogeneinfuhr und Drogenhandels im großen Stil. Schon zu Prozessbeginn im April 2018 waren 43 Prozesstage terminiert – eine sehr optimistische Einschätzung, wie sich nachher erwies.

Es war ein spektakulärer Anklagevorwurf. Die sechs angeklagten Männer sollten sich wegen Drogeneinfuhr und Handels mit bis zu 200 Kilo Haschisch aus Spanien und 400 Kilogramm Kokain aus Ecuador verantworten, wobei sie unterschiedlich an den Taten beteiligt waren. Eine Bestellung von über 900 kg Kokain in Kolumbien hatten sie bereits getätigt, zu einer Lieferung kam es jedoch nicht.

Paketbote getäuscht

Die Männer aus Wilhelmshaven, den Niederlanden und Estland sollten seit 2015 in wechselnder Besetzung Rauschgift aus den Niederlanden oder aus Spanien beschafft haben, so der Vorwurf. Dabei nutzten sie offenbar auch den Postweg, um Drogen nach Deutschland zu schmuggeln. Als Zielort nutzten sie eine leerstehende Wohnung in Wilhelmshaven, deren Postkasten vorübergehend beschriftet worden war, um den Paketboten zu täuschen. Dann hatte der niederländische Zoll ein Kokainpaket beschlagnahmt, und auch waren wachsame Nachbarn auf die leerstehende Wohnung aufmerksam geworden. Wenig später klickten die Handschellen. Die Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft.

Die sechs Angeklagten wurden auch aus der U-Haft zu jedem Prozesstag vorgeführt. Da aber vom Gericht „Tätertrennung“ angeordnet war, mussten die sechs aus unterschiedlichen Haftanstalten herantransportiert werden. Und für jeden Prozesstag mussten für jeden der Angeklagten mindestens zwei Wachtmeister anwesend sein, um eine gewaltsame Flucht zu verhindern. Allein diese Sicherheitsmaßnahmen beanspruchten die Wachtmeister des Landgerichts und anderer Gerichte sowie des Einsatzteams Niedersachsen über die Maßen und führten insbesondere an Tagen, wenn zeitgleich gegen den Krankenpfleger Niels Högel verhandelt wurde, zu Personal-Engpässen.

Nach einem Jahr sprengte die Prozessdauer auch den Terminzettel für den Prozess. Auf dem Terminzettel sind die Namen der Angeklagten, der Anklagevorwurf und die Namen der Richter und Zeugen genannt sowie ein eventueller Fortsetzungstermin. In dem Drogenprozess waren immer wieder Fortsetzungstermine angeklebt worden, sodass der Terminzettel zu einer meterlangen Rolle geworden war. Das obere Ende war in Augenhöhe angeheftet, das untere rollte sich auf dem Fußboden. Zur Verlängerung des Verfahrens trug auch bei, dass die Angeklagten zahlreiche Beweisanträge stellten – was ihr gutes Recht ist, für sie ging es ja um viel, nämlich um mögliche hohe Freiheitsstrafen.

87 Anträge abgelehnt

Bis zum Ende des Prozesses sollten 87 Beweisanträge abgelehnt werden, weiteren Beweisanträgen ging das Gericht nach. „Das hat die Kammer erheblich belastet“, sagt Richter Torben Tölle, Pressesprecher des Landgerichts. Wobei man erwähnen muss, dass einer Strafkammer neben den drei Berufsrichtern auch zwei ehrenamtliche Schöffen angehören, in diesem Fall zusätzlich ein Ergänzungsschöffe, um etwaige Krankheitsausfälle eines Schöffen auffangen zu können.

Nach über 60 Verhandlungstagen wurde das Verfahren gegen einen 42-Jährigen, abgetrennt. Gegen die anderen fünf Angeklagten verkündete das Gericht im August 2019 das Urteil: Ein 40-Jähriger Haupttäter wurde wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in elf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Er hatte sich durch sein Geständnis und einen umfangreichen Beitrag zur Aufklärung weiterer Taten nach Auffassung des Gerichts eine deutliche Strafmilderung verdient.

Der 45-jährige Mitorganisator des Einfuhrschmuggels und Handels mit Drogen muss für zwölf Jahre in Haft (wobei die Auslieferungshaft in Spanien angerechnet wird). Ein 28-jähriger Fahrer der Drogentransporte muss für fünf Jahre und zehn Monate in Haft, auch er wurde in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Ein Handlanger, 55 Jahre alt, muss für drei Jahre und fünf Monate in Haft, ein weiterer Helfer, 29 Jahre alt, muss zwei Jahre und vier Monate in Haft. Der Helfer hatte in Wilhelmshaven in der leerstehenden Wohnung Drogenpakete in Empfang genommen. Die Urteilsbegründung umfasst knapp 290 Seiten.

Weiter verhandelt

Gegen einen 42-Jährigen wurde noch weiterverhandelt. Nach 72 Prozesstagen wurde er zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das schriftliche Urteil in diesem Fall liegt noch nicht vor, es muss bis April verfasst sein.

Sämtliche Angeklagten haben Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, der 40-Jährige (verurteilt zu acht Jahren Haft) und der Handlanger (drei Jahre und fünf Monate Haft) haben den Antrag jedoch zurückgenommen.

Diese beiden Urteile des Landgerichts sind nunmehr rechtskräftig.