Sehestedt Nach dem Tod einer Spaziergängerin in der Wesermarsch am Jadebusen suchen die Ermittler weiter nach der Todesursache. „Momentan spricht alles für einen Unglücksfall“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Die 65-jährige Frau aus Sehestedt (Gemeinde Jade, Kreis Wesermarsch) wurde am Samstag tot auf dem Strandgelände gefunden. Dies teilte der Pressesprecher der Stadlander Feuerwehren, Andreas Reimers-Lochmann, mit.

Am späten Freitagnachmittag war die Frau mit ihrem Hund zu einem Spaziergang im Bereich vor dem Sehestedter Deich aufgebrochen. Als sie nach einiger Zeit nicht heimgekehrt war, machte sich ihr Mann auf die Suche.

Nachdem er sie bis zum frühen Samstagmorgen nicht finden konnte, meldete er seine Frau daraufhin bei der Polizei als vermisst. Sie waren erst vor Kurzem zugezogen, somit war ihr das Strandbadgelände vielleicht nicht bekannt und die Gefahren am Wasser nicht bewusst.

Die Polizei rückte am Samstag etwa gegen 9 Uhr mit einer Suchstaffel aus. Auch der Polizeihubschrauber wurde zur Suche eingesetzt. Zusätzlich wurden die Feuerwehren aus Seefeld und Schweiburg um Hilfe gebeten, die mit rund 33 Einsatzkräften gegen 10.30 Uhr ausrückten, berichtete Reimers-Lochmann. Auch Einsatzkräfte der DLRG waren informiert worden.

Nach etwa 45 Minuten wurde der leblose Körper der Frau schließlich in Höhe der Bäderstraße 258 am Wasserrand entdeckt. Der Hund befand sich in ihrer Nähe. Zur Todesursache können noch keine Aussagen gemacht werden.

Erst am 30. September 2019 fand in Sehestedt ein großer Wasserrettungseinsatz statt, als sich vier Menschen mit zwei Fahrzeugen auf dem Campingplatz-Gelände aufhielten und durch das plötzliche Hochwasser in Lebensgefahr gerieten. Der Rettungshubschrauber „Christoph 26“ brachte die beiden Paare in Sicherheit.