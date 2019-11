Tokio /Bremen Raus aus der Hansestadt Bremen und auf unbestimmte Zeit rein in die japanische Millionenmetropole Tokio – das heißt Sushi und roher Fisch statt Grünkohl und Pinkel, komplizierte Schriftzeichen, eine fremde Sprache, ständige Geräuschkulisse, blinkende Neonlichter, aber auch ein Alltag mit Naturgewalten im erdbebenreichsten Land der Welt.

Das Abenteuer Auswanderung haben Kim Nause-Render (27) und Maximilian Nause (29) gewagt. Bereits im Sommer 2016 ging es für die beiden Bremer nach Tokio. Maximilian, der in einem Bremer Unternehmen in der Logistikbranche arbeitet, ist dort Verkaufsleiter. Kim hat in Deutschland als Krankenschwester auf der Intensivstation einer Klinik gearbeitet. In Japan ist das aufgrund der Sprache und Bürokratie nicht möglich.

Rund dreieinhalb Jahre sind die beiden nun schon fern der Heimat. Wie lebt es sich in einer solch großen Metropole?

Großstadt und Heimweh

Natürlich spielt das Heimweh immer noch eine große Rolle. Die Natur, die großen Parks – so wie in Deutschland – gibt es das im Großraum Tokio nicht. „Das vermissen wir schon sehr“, sagt Kim. Und so freuen sich beide umso mehr, wenn sie in Deutschland sind und bei den Eltern im Garten einfach mal über die grüne Wiese schauen können. Auf der anderen Seite genießen die beiden Bremer Auswanderer aber auch die Vorzüge des Stadtlebens in Tokio.

Dicht besiedelt In Tokio selbst leben etwa neun Millionen Menschen. Umgeben ist die Stadt von weiteren Metropolen wie Saitama, Chiba, Kawazaki oder Yokohama. Die Außenbezirke verwachsen mit den Nachbarstädten – im Ballungsraum von Tokio leben daher mehr als 35 Millionen Menschen. Japan ist aufgrund seiner Geografie mit vielen Bergen und Wäldern sehr dicht besiedelt. Tokio liegt in einer der aktivsten Erdbebenzonen der Welt. Eines der schwersten Beben traf Tokio 1923 – durch das Große Kanto-Erdbeben starben damals 140 000 Menschen. Die Sommermonate sind in Tokio sehr heiß, bis zu 40 Grad. Auch nachts fällt die Temperatur dann meist nicht unter 30 Grad.

Da Maximilian geschäftlich jeden Tag Englisch spricht und das Paar einen recht internationalen Freundeskreis hat, kommen beide mit japanischen Basis-Sprachkenntnissen zurecht. Für beide war es aber wichtig, zumindest etwas Japanisch zu können, sagt der 29-Jährige Maximilian. „Auch aus Respekt vor dem Land und um einfache Konversationen zu führen.“ Kommunikation wird für die beiden bald sehr wichtig. Für das Paar steht in Japan nämlich eine besonders erfreuliche Herausforderung bevor: Kim und Maximilian werden in wenigen Monaten Eltern. Da viele Mediziner in gängigen Krankenhäusern wenig bis fast kein Englisch sprechen, hat sich das Paar für die Geburt und die medizinische Versorgung eine internationale Klinik in Tokio ausgesucht. So weit weg von Zuhause sei das ganze schon eine besondere Situation, sagt Kim.

Vor einigen Wochen haben die beiden Auswanderer mit „Hagibis“ den stärksten Taifun der vergangenen 50 Jahre erlebt. Besonders betroffen war die Kanto Region nördlich von Tokio und die Großstadt selbst. „Es war das erste Mal, dass wir erlebt haben, dass wirklich alle Geschäfte zu haben“, erinnert sich Kim. Selbst die Convinience Stores, Mini-Supermärkte die normalerweise Tag und Nacht geöffnet sind, waren dicht. Die Bahnen fuhren nicht und der Hafen von Tokio war bereits einen Abend vor Ankunft des Taifuns geschlossen worden, sagt Maximilian. Anderthalb Tage stand in der Millionenstadt alles still. Bislang waren die meisten Taifune ja harmlos gewesen, im Gegensatz zu Hagibis, meint Kim. „Ich habe mir, bis der Taifun auf das Festland traf, daher erst mal keine Gedanken gemacht.“

Taifun trifft auf Tokio

Doch schnell merkten die Bremer dann: Das ist ein größeres Kaliber. „Ich habe noch die Badewanne volllaufen lassen, falls das Wasser ausfällt“, beschreibt Kim die Situation. Dann sei der Taifun aufgezogen, und „ich dachte, gleich fliegt uns die Dunstabzugshaube in der Küche entgegen“, erinnert sich die 27-Jährige. „Da habe ich schon etwas Panik bekommen.“

In Videos, die Kim gemacht hat, hört man, wie der Wind schrill durch alle Rohre pfeift. Die dünnen Fenster der Wohnung vibrieren, die Wohnzimmerlampe schwankt. Die Zeit, in der der Taifun direkt auf Tokio traf, waren knapp 45 Minuten. Danach war Ruhe. „Man spürt die geballten Kräfte und fühlt sich hilflos“, erklärt Kim. Beide Auswanderer waren froh, als es vorbei war – zumal es fast zeitgleich noch ein leichtes Erbeben gab.

Gebäude schwingen mit

Klar denke man dann schon über die Naturgewalten nach, meinen beide. Besonders, als Maximilian den Aufenthalt in Japan vor Kurzem noch mal verlängerte. Aber: „Wir fühlen uns hier sicher“, betont Kim. Es gebe zum einen viele Frühwarnsysteme und außerdem seien die Gebäude von der Architektur natürlich auf die Naturgewalten ausgelegt. „Die Gebäude schwingen mit“, beschreibt es Kim. Sowohl bei Erdbeben als auch bei Taifunen. Kleine Vorbereitungen für den Notfall trifft das Paar dennoch: „Kreditkarten, Pässe und etwas Bargeld liegen auf einem Fleck“, meint Maximilian.