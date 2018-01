Wilhelmshaven Die Polizei fahndet seit Freitag nach dem 30 Jahre alten Wilhelmshavener Benjamin Adolf Schade. Dieser verbüßt derzeit im Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen am Standort in Brauel (Zeven/Kreis Rotenburg) eine Haftstrafe wegen Einbruchdiebstahls in mehreren Fällen.

Benjamin Schade gelang es am 12. Januar während eines begleiteten Arztbesuches in Zeven zu entkommen und zu Fuß zu flüchten. Schade gilt als gewaltbereit und betäubungsmittelabhängig.

„Sollte Ihnen der Mann begegnen oder sollten Sie wissen, wo sich der Gesuchte aufhält, informieren Sie uns per Notruf 110“, rät die Polizei. Hinweise zum Verbleib des Flüchtigen und zu möglichen Kontaktpersonen nimmt die Polizei Wilhelmshaven/Friesland unter (0 44 21) 942-215 entgegen.