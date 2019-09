Friesendamm nach Unfall stundenlang gesperrt

Wilhelmshaven Aufgrund eines Unfalls musste der Friesendamm in Wilhelmshaven von Montagmorgen an für Stunden voll gesperrt werden. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. Erst gegen kurz vor 14 Uhr waren die Aufräumarbeiten erledigt.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr im Bereich zwischen Mülldeponie und Schlachthof. Beteiligt waren laut Polizei drei Fahrzeuge: ein Lkw und zwei Pkw. Ein Autofahrer soll in den Gegenverkehr geraten sein.

Eine Person wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug schwer eingeklemmt. Sie wurde unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät befreit. Die schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Auch der Unfallgegner musste in einem Krankenhaus behandelt werden.