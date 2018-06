Wilhelmshaven Für einen Großeinsatz der Polizei in Wilhelmshaven hat am Freitag ein 19-Jähriger gesorgt, der seine Eltern mit einer Waffe bedroht haben soll. Die Mutter alarmierte gegen 14.45 Uhr die Polizei und gab an, dass ihr Sohn eine Schusswaffe habe. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte den Einsatzort am Wohnhaus in der Adolfstraße weiträumig ab.

Spezialkräfte trafen schließlich am frühen Abend in Wilhelmshaven ein und stürmten die Wohnung. Gegen 20.30 Uhr gelang es ihnen laut Mitteilung der Polizei, den 19-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Der Jugendliche war zu diesem Zeitpunkt allein im Haus, verletzt wurde niemand.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses fanden die Einsatzkräfte lediglich eine Schreckschusswaffe. Derzeit wird überprüft, ob der 19-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss.