Wilhelmshaven /Hannover Trotz intensiver weiterer Suche am Dienstag ist das Hauptwrack des seit Sonntagabend vermissten Kleinflugzeugs noch nicht entdeckt worden. Boote der Wasserschutzpolizei sowie das Peilschiff „Jade“ fuhren seit dem frühen Morgen den Bereich des Flugkorridors ab, um weitere Wrackteile oder die Insassen des Flugzeugs zu entdecken.

In der stündlichen Lagemeldung von Jade-Traffic wurde zudem die Schifffahrt darum gebeten, nach Wrackteilen Ausschau zu halten und Funde der Verkehrszentrale zu melden.

Das Flugzeug, ein einmotoriges Leichtflugzeug, ein 4-sitziger Tiefdecker, Typ Cirrus SR 20, war am Sonntagabend um 18.20 Uhr von Wangerooge gestartet mit Ziel Hannover. Dort kam es nie an. Der letzte Kontakt zum Flugradar war sieben Minuten später – zu diesem Zeitpunkt flog es es östlich von Hooksiel rund 500 Meter hoch mit einer Geschwindigkeit von etwa 260 km/h.

Gechartert hatte das Flugzeug ein 44-Jähriger aus dem Raum Hannover. Er gilt seit Sonntagabend als vermisst. Auch sein 49 Jahre alter Begleiter, ebenfalls aus Hannover, wird vermisst. Erst spät am Montagabend stand fest, dass der 44-Jährige nicht allein flog und wer sein Begleiter ist, teilte die Polizei mit.

Möglicherweise ist das Flugzeug mit den beiden Männern im schweren Gewitter, das am Sonntagabend tobte, abgestürzt.

Auf dem Heimatflugplatz des Kleinflugzeugs bei Hannover herrschen Trauer und Entsetzen. Der Flieger gehört einer gewerblichen Flugschule. Der Pilot war Mitglied des dortigen Flugclubs. Er habe die Cirrus SR 20 schon häufiger geflogen, hieß es dort. Er war am Sonntagmorgen zu einem Tagesflug von Hannover nach Leer und dann weiter nach Wangerooge gestartet.

Entdeckt worden war der Flugzeugabsturz am Montagmittag, als von einem Arbeitsboot aus ein im Wasser treibendes Wrackteil gesichtet wurde.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), die Polizei, die Wasserschutzpolizei, Freiwillige und Berufs-Feuerwehren, DLRG, das Wasserschifffahrtsamt und die Marine samt Hubschrauber hatten daraufhin eine große Suchaktion an Land und im Wasser gestartet, bei der im Bereich zwischen Schillig und Rüstersiel zahlreiche Wrackteile entdeckt wurden.

Sie werden in Hooksiel zentral gesammelt – dort sind Spezialisten des Luftfahrtbundesamts (LBA) und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung mit der Rekonstruktion befasst.

Am Montagnachmittag war im Wasser die Pilotentasche mit persönlichen Gegenständen des 44-Jährigen entdeckt und später geborgen worden. Weil am Montagabend aufziehender Seenebel die Sicht massiv einschränkte, war die Suche gegen 20.30 Uhr eingestellt worden. Am Dienstag um 7 Uhr startete sie erneut.

Die Suche gestaltete sich am Morgen schwierig, Nebel und Regen beschränkten die Sichtweite auf nur 50 Meter. Die Suche aus der Luft war zunächst gar nicht möglich.

Als am Mittag zwei Wattführer an der Wasserkante vor Tossens ebenfalls Wrackteile entdeckten und meldeten, wurde die Suche auf die östliche Jade ausgeweitet. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, der den erweiterten Flugkorridor absuchte. Dort sei dann ein Transpondersignal empfangen worden, das vom vermissten Flugzeug stammen könnte.

Obwohl mittlerweile zahlreiche Wrackteile entdeckt und gesammelt wurden, fehlt nach wie vor das Hauptwrack. „Die Suche wird deshalb sicher noch einige Tage weitergehen“, sagte Germout Freitag von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.