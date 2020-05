Corona-Krise: Demo in Bockhorn: Protestler fühlen sich alleingelassen

Bockhorn „Ich finde die Hygienevorschriften absolut überzogen und unverhältnismäßig. Alles steht still, das ist doch kein Leben mehr.“ Am Samstagnachmittag hat in Bockhorn eine Demonstration gegen die derzeit geltenden Hygieneregeln stattgefunden. Organisatorin Andrea Henning redete sich dabei in Rage.

Rund 20 Gleichgesinnte trafen sich mit ihr auf dem Marktplatz. Etwa genausoviele verfolgten das Geschehen abseits der vorgeschriebenen Fläche. Andrea Henning berichtet von ihren ganz unterschiedlichen Erfahrungen bei Krankenhausaufenthalten, kurz vor und während der Coronazeit.

Als weiterer Redner berichtete Hermann von Harten, der ein kleines Geschäft in Wilhelmshaven führt, „von immer noch fehlender Hilfe vom Bund“ – obwohl er diese schon vor sechs Wochen beantragt habe. „Die Regierung ist kein Lebensretter, sondern Totengräber vieler Unternehmen“, schimpfte er. Vieles geschehe zur Durchsetzung machtpolitischer Interessen, anstatt zum Erhalt der Gesundheit. Er forderte: „Der Ausnahmezustand muss beendet werden, die Regierung muss sich in Zukunft an das Grundgesetz und die Verfassung halten.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Extra von Wangerooge reiste das Ehepaar Eden-Axinger an und schilderte die Zustände auf der Insel: Tourismus gegen Null gefahren, ihre Ferienwohnungen seien leer und sie könnten nur Dank der Unterstützung der Mutter überleben; vom Staat bekämen sie keinen Cent.

Die Teilnehmer wünschen sich ein Leben, so wie es vor Corona war. Auch alternative Mediziner sollten zu Wort kommen dürfen. Und: Eigentlich sei es kein so gefährlicher Virus, wie es dargestellt werde.

Die Organisatorin lobte die gute Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Straßenverkehrsamt, Landkreis, Ordnungsamt und Gesundheitsamt. Die vor Ort anwesende Polizei resümierte einen „sehr ordentlichen, disziplinierten Ablauf der Veranstaltung“. Alle hielten sich an die Vorschriften.