Bockhorn Unbekannte Täter sind in das Textilgeschäft NKD an der Langen Straße in Bockhorn eingebrochen. Der Einbruch geschah in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen. Der oder die Täter haben die Eingangstür gewaltsam geöffnet und sind so in das Gebäude gelangt. Sie entwendeten Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 04451/9230 in Verbindung zu setzen.