Rotes Kreuz lädt zur Blutspende

Bockhorn Das Deutsche Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf: Am Freitag, 4. Dezember, findet die Aktion in der Oberschule Bockhorn an der Hilgenholter Straße 26 statt. In der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr kann jeder gesunde Mensch ab 18 Jahre dort sein Blut spenden.

Die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes bereiten einen Imbiss vor, der zum Mitnehmen ist. Die Spender sollten ihren Personalausweis mitbringen. Die Aktion läuft unter strengen Hygieneregeln ab, um eine Ansteckung der Spender und Helfer mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Das Deutsche Rote Kreuz betont, dass gerade in Corona-Zeiten besonders viele Blutspenden gebraucht werden, und hofft auf viele Teilnehmer.