Schätze vom Speicher: Alte Rechnungen erlauben Blick in die Vergangenheit

Bockhorn Angeregt durch Fernsehsendungen begibt sich manch einer auf die Suche nach verborgenen Schätzen auf dem Boden oder im Keller. So stöberte auch Fritz Meiners in jahrzehntelang nicht beachteten verstaubten Kisten. Dabei stieß er zwar nicht auf wertvolle Schätze, aber dafür auf viele persönliche Erinnerungen an Erzählungen von Großeltern und Eltern.

Fritz Meiners fand jede Menge vergilbte Papiere, die aus dem Leben seiner Großeltern und Eltern berichten. Dabei waren Vaters Entlassungspapiere aus der Kriegsgefangenschaft oder Großvaters Bescheinigung über die Teilnahme an Luftschutzübungen während des Krieges. Briefe aus der Zeit des 1. Weltkriegs ließen Großvaters Erzählungen wieder lebendig werden. Es fanden sich fein säuberlich geordnete Rechnungen und Steuerbescheide oder auch Abrechnungen einer Molkerei über abgelieferte Milch und Bescheinigungen für gelieferte Kartoffeln.

Interessant sind auch die kurz und knapp gehaltenen Rechnungen für Anzeigen im Gemeinnützigen. So verkaufte sein Großvater 1934 ein Kuhrind und bezahlte 1,65 Reichsmark für das Inserat. 1937 wurde eine Todesanzeige für 12,16 Reichsmark aufgegeben.

Nach dem Durchforsten der Fundstücke wollte es Fritz Meiners genauer wissen und begab sich auf Ahnenforschung. Inzwischen kann er auf das Leben seiner Vorfahren bis ins Jahr 1681 zurückblicken und weiß auch, dass ein Familienzweig heute in Amerika lebt.

Haben Sie auch Schätze oder fast vergessene Erinnerungsstücke in staubigen Kartons auf ihrem Speicher, im Keller, in der Garage oder der einen Ecke der Scheune, in der schon lange niemand mehr war, gefunden?

