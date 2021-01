Schmuck in Bockhorn aufgetaucht: Polizei Varel fragt: Wem gehört dieser Ring?

Bockhorn Die Polizei Varel sucht den Besitzer mehrerer Schmuckstücke. Diese waren kurz vor dem Weihnachtsfest 2020 einem Juwelier in Bockhorn zum Kauf angeboten worden. Nach sehr widersprüchlichen Angaben des Verkäufers zur Herkunft der Ware, benachrichtigte der Geschäftsmann die Polizei. Die Beamten trafen den Anbieter noch im Laden an, überprüften ihn und stellten den Schmuck sicher. Bislang konnten die Schmuckstücke allerdings nicht zugeordnet werden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein goldener Fingerring trägt die Inschrift: „Rosemarie 24.11.65 - 26.7.68“. Wer Angaben zu den Schmuckstücken machen kann, soll sich an die Polizei in Varel wenden unter Tel. 04451/9230.