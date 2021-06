T-Shirt für Oldtimerfreunde

Bockhorn Mit einem Support-Shirt können Freunde des Bockhorner Oldtimermarktes die Veranstalter in der Corona-Krise unterstützen: Im Fan-Shop gibt es das T-Shirt für Damen und Herren in unterschiedlichen Schnitten zu kaufen. Es trägt die Aufschrift: „Fahr zur Hölle Corona – 39. Bockhorner Oldtimermarkt“. Die T-Shirts kosten 39 Euro pro Stück. „Das ist natürlich etwas teurer als ein normales T-Shirt, aber damit können unsere Fans zeigen, dass sie uns auch in schweren Zeiten unterstützen“, sagt Thilo Ahlers. Erhältlich ist das Fan-Shirt am Sonntag, 13. Juni, am Stand von Thilo Ahlers an der Südstraße (11 bis 15 Uhr) sowie im Internet: www.bockhorner-oldtimermarkt.de/shop

UMFRAGE Machen Sie mit beim großen Friesland-Check. Was gefällt Ihnen an Ihrer Gemeinde/Stadt und wo sehen Sie Verbesserungspotential?