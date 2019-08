Unter Drogen am Steuer

Bockhorn Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag gegen kurz nach Mitternacht einen Golf auf der Langen Straße in Bockhorn gestoppt. Die Fahrerin machte auf die Beamten den Anschein, unter Drogeneinfluss zu stehen – und sie behielten Recht. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf verschiedene Betäubungsmittel, so dass von der 31-jährigen Autofahrerin eine Blutprobe entnommen wurde und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden musste.