Verstoß Gegen Corona-Regeln: Polizei stoppt Auto mit drei Insassen

Bockhorn Die Polizei hat am Samstagmittag ein Auto in Bockhorn gestoppt, weil der Wagen mit drei Insassen besetzt war. Erlaubt sind wegen der Corona-Regeln derzeit nur zwei, es sei denn, alle leben im selben Haushalt. Eine Überprüfung ergab, dass die Personen nicht einem Hausstand angehörten und somit nicht gemeinsam in einem Auto hätten fahren dürfen. Gegen die drei Insassen des Autos leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-bedingten Abstandsregelungen ein.