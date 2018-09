Bockhorn Im Windpark am Sandfurtsweg in Bockhorn sind mehrere Windkraftanlagen mit Farbe beschmiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Taten ereigneten sich demnach bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. August. Die Täter machten sich bei mehreren Anlagen an den Türmen zu schaffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-115 in Verbindung zu setzen.