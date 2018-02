Kostenlose Rentenberatung

Bockhorn /Zetel Die nächsten kostenlosen Rentenberatungen mit dem Versicherungsberater der Deutschen Rentenversicherung, Dieter Tschöpe, finden am Dienstag, 6. Februar, im Rathaus Bockhorn (Zimmer 15) und am Mittwoch, 7. Februar, im Rathaus Zetel (Nebengebäude Stolle Haus, 1. Tür rechts) statt. Außer allgemeinen Rentenauskünften werden auch Kontenklärungs- und Rentenanträge aufgenommen. Dieter Tschöpe bittet um Anmeldungen: montags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 10 Uhr unter Tel. 04453/2700.