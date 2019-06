Fahranfänger landet im Graben

Ellenserdammersiel Ein 19-jähriger Bockhorner ist am Sonntagvormittag mit einem Auto in Ellenserdammersiel in einen Graben gefahren. Der Polizei wurde ein „im Graben geparkter Wagen“ gemeldet. Als die Beamten dort ankamen, trafen sie den 19-jährigen Fahrer an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Da es sich bei dem jungen Mann um einen Fahranfänger handelte, wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.