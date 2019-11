Grabstede Von einem Privatgrundstück an der Lebensstraße in Grabstede haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag einen Metallbriefkasten samt Holzpfahl entwendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 20 und 7 Uhr. Der Briefkasten wurde von den Eigentümern mit der Hausnummer und dem Abbild einer Katze verziert.

Die Polizei bitte Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 04453/7350 zu melden.