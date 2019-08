Mofafahrer bei Unfall verletzt

Grabstede Ein 17-jähriger Mofafahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Grabstede verletzt worden. Der Jugendliche war auf dem Achterlandsweg in Richtung Theilenmoorstraße unterwegs. Er übersah einen von rechts kommenden Audi, der wegen der Rechts-vor-links-Regelung Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Mofafahrer verletzte. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag entlassen werden.