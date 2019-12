Grabstede Im Laufe der Jahre nagt der Zahn der Zeit am Erscheinungsbild am Sandkrugsweg in Grabstede. Einige Bäume an der Straße mit Allee-Charakter hielten zudem den Stürmen nicht mehr stand. Alle paar Jahre werden die entstandenen Lücken an der bei Radfahrern beliebten Ausflugsstrecke von den Anliegern der Straße in Eigenleistung wieder aufgeforstet. Am Samstag war es also wieder einmal soweit.

In den vergangenen vier Jahren wuchsen auf dem Grundstück von Gisbert Haase insgesamt 40 Setzlinge seines Rotahornbaums heran – bis zu zwei Meter hoch. Diese Bäumchen pflanzte er jetzt gemeinsam mit seinen Nachbarn Ralf Rieger, Johann Schönberg, Daniel Haase, Friedrich Witte, Bernd Nannen und Stefan Oellrich an die Straße.

Zur „Halbzeit“ der Aktion kam auch Bockhorns Bürgermeister Thorsten Krettek vorbei und half mit. Er freute sich sehr über das Engagement der Bürger. „Das gibt ein schönes Bild, wenn der Rotahorn blüht“, sagte Thorsten Krettek. Zudem leiste die Pflanzaktion einen Beitrag zum Umwelt- und Insektenschutz. „Das ist auch für die Bienen toll“, betonte der Bürgermeister Krettek.