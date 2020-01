Osterforde Wer macht denn sowas? Die Polizei bekam es in Bockhorn am Sonntagnachmittag mit einem ziemlich unappetitlichen Vorfall zu tun: Auf dem Grabhorner Weg in Osterforde wurde eine 46-jährige Autofahrerin Opfer einer Kotbeutel-Attacke. Während der Fahrt wurde der Frau ein Hundekotbeutel auf die Windschutzscheibe geworfen.

Der übelriechende Anschlag hätte beinahe ernsthafte Folgen gehabt: Weil der Inhalt des Beutels die Sicht auf die Straße einschränkte, geriet die Frau nämlich kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise war dort aber zu dem Zeitpunkt kein Verkehr, so dass die Attacke ohne Unfall ausging.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 04451/9230 entgegen.