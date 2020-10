Fotoaktion Barßel/Bösel/Friesoythe/Saterland: So schön ist der Nordkreis im Herbst

Bösel /Barßel /Friesoythe /Saterland Der Herbst präsentiert sich momentan von einer wirklich schönen Seite. Doch zum Herbst gehören auch Wind und Nässe. Diese Wechselhaftigkeit findet sich vor allem in der Natur. Das Farbenspiel, das der Herbst bietet, ist einmalig. Sei es bei Sonnenschein, im frühen Morgennebel oder beim frühen Sonnenuntergang – die Zahl schöner Fotomotive ist nahezu unbegrenzt.

Leserinnen und Leser, die selbst neue, tolle Herbstansichten aus dem Nordkreis (also der Stadt Friesoythe sowie den Gemeinden Barßel, Bösel und Saterland) aktuell im Bild festgehalten haben oder noch werden, können diese gerne an die Friesoyther Redaktion schicken. Eine Auswahl der schönsten Bilder wird in der Zeitung veröffentlicht und alle Bilder werden am Ende der Aktion in einer Online-Bilderstrecke zusammengefasst.

Die Bilder können bis Freitag, 6. November, unter dem Stichwort „Herbstfoto“ an red.friesoythe@nwzmedien.de geschickt werden. Wichtig ist die Angabe des Vor- und Nachnamens des Fotografen, der Wohnort und vor allem der Entstehungsort des Fotos.