Bösel Ein 33-jähriger Litauer aus Bösel ist am Sonntagmorgen in Friesoythe in der Nähe eines Schnellrestaurants mit seinem Pkw kontrolliert worden. Es stellte sich heraus, dass keine Fahrerlaubnis vorhanden und er betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Auf den 33-Jährigen kommen jetzt gleich zwei Strafverfahren zu.