Bösel Eine Gartenmauer eines Wohnhauses an der Ginsterstraße in Bösel ist am Dienstag, 21. August, gegen 12 Uhr vermutlich beim Rangieren mit einem Transporter beschädigt worden. Dabei könnte es sich um ein Auslieferungsfahrzeug eines Paketdienstes gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei vom Vorfalls­ort, ohne sich um eine Regulierung des auf 500 Euro geschätzten Schadens zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Bösel unter Telefon 04494/308.