Bösel Einen Haushalt in dieser Größenordnung mit Rekordinvestitionen, wie es sie Bösel noch nicht gesehen hat, hat der Gemeinderat nun verabschiedet. Rund 16 Millionen Euro (inklusive der Haushaltsreste aus 2019) werden angeschoben – rund zehn Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr.

7,8 Millionen Euro hatte die Gemeinde zum Ende des vergangenen Jahres an liquiden Mitteln in der Kasse. 4,135 Millionen beträgt das Jahresergebnis für 2019 und für das Haushaltsjahr 2020 rechnet die Gemeinde mit einem Überschuss in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Vor allem bei der Gewerbesteuer verzeichnet die Gemeinde – einmalig – hohe Einnahmen: Sie stiegen im vergangenen Jahr auf mehr als neun Millionen Euro. Für dieses Jahr rechnet die Gemeinde mit Gewerbesteuern in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Steuern und Abgaben machen immerhin mit rund 8,8 Millionen fast Dreiviertel der Erträge im Haushalt aus. Die Kehrseite dieser Entwicklung: Die Schlüsselzuweisungen werden in diesem Jahr um rund 840 000 Euro sinken, im nächsten Jahr wird die Gemeinde sogar in den Länderfinanzhaushalt einzahlen müssen.

In Bauprojekte wird rund 9,5 Millionen Euro investiert – 79 Prozent aller Investitionen.

• Gewerbe- und

Wohnbaugebiete

Die Ausweisung des neuen Gewerbegebiets Südkamper Ring soll gewährleisten, dass auch künftig Gewerbesteuern fließen. Dort steht noch die Genehmigung des Flächennutzungsplans aus. Für die Erschießung der Gebiete Birkenmoor, Südkamper Ring und Westerloh wurden rund zwei Millionen Euro hinterlegt.

2,3 Millionen Euro ist für die Erschließung von Wohnbaugebieten, u.a. Südlich der Jägerstraße, Westlich des Flachsweges, vorgesehen.

1,5 Millionen sind in den Erwerb von Grundstücken vorgesehen. Die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgebäudes ist berücksichtigt, finanziert allerdings aus Haushaltsresten aus 2019.

• Straßen und Wege

Straßen und Wegebau – insgesamt mit rund 300 000 Euro – und zusätzlich rund 850 000 Euro als Gegenfinanzierung, falls die Gemeinde mit ihren sechs Anträgen beim ländlichen Wegebau zum Zuge kommt, sollen beitragen, den „millionenschweren Sanierungsstau“ zu beheben. Das sei allerdings in einem überschaubaren Zeitraum nicht zu machen. Große Sorgen, so Bürgermeister Hermann Block, bereiteten die Korsorsstraße und ein Teilbereich des Prinzendamms in Höhe Ostland. Aber auch im Ort Bösel gebe es zahlreiche schadhafte Straßen. Daher soll ein Gutachten beauftragt werden, um Prioritäten herauszufiltern. Die Sanierung von Brücken ist mit 50 000 Euro berücksichtigt.

• KMU-Förderung

Die Förderung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Bösel wird um 50 000 Euro auf 150 000 Euro erhöht. Zusätzlich stehen noch 46 000 Euro aus dem Haushalt 2019 zur Verfügung. Die Gemeinde erwarte mehr Anträge aufgrund von Ansiedlungsanfragen.

Mit rund 450 000 Euro wird die Ortskernsanierung gestartet. Der Bau des Kreisels im Ort ist mit zusätzlich 400 000 Euro berücksichtig. Der Generalentwässerungsplan – insgesamt sind Projekte daraus mit zwei Millionen Euro berücksichtigt – beginnt mit dem Bau des Regenrückhaltebeckens an der Fladderburger Straße mit einer Million Euro.

Ganz überwiegend handelte es sich um Pflichtaufgaben der Gemeinde, betonte Verwaltungschef Block. Andere Projekte sind aus Sicht der Bürger notwendig. Die Investitionen können jedoch alle ohne Kredite finanziert werden.