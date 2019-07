Bösel /Landkreis Von 1991 bis 1998 benötigte Bösel nur sieben Jahre, um tausend Einwohner zuzulegen. Der Sprung vom „Siebentausender“ zum „Achttausender“ dagegen dauerte jetzt 20 Jahre. Die aktuelle offizielle Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2018, die jetzt mitgeteilt wurde, lautet 8016.

Aber auch drei weitere Kommunen im Kreis erklommen „Tausender“. Wie berichtet gibt es jetzt mehr als 15 000 Garreler. Genau sind es jetzt 15 119. Aber auch Essen (auf 9058) und Cappeln (auf 7104) wuchsen.

Bösel wuchs 2018 um 70 Einwohner; Barßel und Lastrup meldeten gar ein leichtes Minus auf 12 946 beziehungsweise 6970. Während Emstek, Essen, Lindern, Löningen und Molbergen 2018 nur moderat zulegten, liegen die Zuwachsraten neben Cappeln (+ 289) und Garrel (+ 130) auch in Cloppenburg (+ 332 auf 34 913), Friesoythe (+ 168 auf 22 456), und Saterland (+ 108 auf 13 645) überdurchschnittlich hoch.

Um 46 Prozent gestiegen

Während Deutschland per 31. Dezember 2018 mit über 83 Millionen Einwohnern einen neuen Rekord meldete, wuchs Niedersachsen nicht so stark. 2005 hatte der damalige Ministerpräsident Wulff den achtmillionsten Einwohner besonders willkommen geheißen, doch der wurde nachträglich dann per 31. Dezember 2004 festgestellt, wobei es zum Ehrungstag nur noch 7,9 Millionen Einwohner gab.

Interessant ist der Vergleich der vergangenen 30 Jahre. Der 31. Dezember 1988 war ein einschneidendes Datum: kurz vor der deutschen Wiedervereinigung und mitten im Aussiedler-Zuzug.

Danach wuchs die Einwohnerzahl in Niedersachsen um elf Prozent, die im Kreis Cloppenburg aber um 46 Prozent. Seit den fünfziger Jahren, also mittlerweile mehr als 60 Jahren, gibt es kein Jahr ohne Einwohnerzuwachs im Kreis Cloppenburg.

Im vergangenen Jahr legte der Landkreis Cloppenburg um 1423 auf 169 348 Einwohner zu. Seit dem 31. Dezember 1988 waren das genau 53 348 Einwohner mehr.

In den vergangenen 30 Jahren machten nur fünf Kommunen einen größeren Einwohnersprung als der Kreisdurchschnitt. Das ist vor allem Molbergen (+ 85,2 Prozent), dann folgen Garrel (+ 76,6 Prozent), Emstek (+ 66,6 Prozent), Cloppenburg (+ 54,9 Prozent) und Cappeln (+ 49,8 Prozent). Es fällt auf, dass dieses durchweg Kommunen rund um die Kreisstadt sind.

Nordkreis schwächer

Die vier Kommunen im nördlichen Teil des Landkreises liegen durchweg knapp darunter: Bösel 41,9 Prozent, Saterland 44,1, Friesoythe 34,3 und Barßel 34,7. Im Alten Amt Löningen gibt es die Schlusslichter Lastrup (+ 27,1 Prozent), Lindern (+ 24,7 Prozent) und Löningen (+ 23 Prozent). Löningen hatte damals schon mehr als 10 000 Einwohner, wurde danach von Garrel (2010) und Saterland (2013) und wenn nicht alles täuscht wird es bald von Barßel und Emstek überholt.