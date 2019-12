Bösel Die Preisträger für den „fm-Projekt-Award 2018“ des Unternehmens fm Büromöbel – das auch in Bösel ansässig ist – stehen fest. Es wurden in den Rubriken „Klein aber Fein“, „Innovation“ und „Auftragsvolumen“ die besten Projekte aus dem Auftragsjahr 2018 ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nominiert wurden in der Kategorie „Klein aber Fein“: Büro Funk (Gießen) als Sieger, Prüßner (Aschersleben) und W+P Interiors (Hamburg); in der Kategorie „Innovation“: Kahl (Mannheim) als Sieger, Büro Zimmermann (Dippoldiswalde) und bcb Bürocenter (Simmern); in der Kategorie „Auftragsvolumen“: Gessler + Funk (Weingarten) als Sieger, „Network2design“ (Darmstadt) und Bechtloff + Merz (Löbnitz).

Entscheidende Kriterien für die Platzierung waren Planung/Lösung, Produktemix, Planungsgestaltung sowie Ergonomie, Nachhaltigkeit, Kreativität und Gestaltung. Mindestens fünf fm-Produktgruppen mussten dabei pro Projekt beauftragt werden, heißt es weiter.

Die Jury, bestehend aus Dan Lühr (Geschäftsführer), Torsten Moormann (Produkt- und Projektmanager), Holger Schweigatz (Leitung Objektabteilung) und Heike Löwensen (Marketing), bestimmte schließlich für jede Rubrik drei Nominierte und später je einen Gewinner.

Mit kreativen Raumlösungen und innovativen Ideen entstehen bei den Projekten von fm Büromöbel moderne Arbeitswelten, heißt es weiter. Aber auch auf Nachhaltigkeit setzt das PEFC-zertifizierte Unternehmen: Die Holzprodukte stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.